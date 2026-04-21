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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 21 de abril

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía sus probailidades de clima inestable, con lluvias y tormentas en el AMBA.

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 21 de abril

La condiciones inestables del clima se mantienen este martes en la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y podrían registrarse nuevas lluvias y hasta tormentas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.

Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.

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