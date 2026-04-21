Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 21 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía sus probailidades de clima inestable, con lluvias y tormentas en el AMBA.
La condiciones inestables del clima se mantienen este martes en la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y podrían registrarse nuevas lluvias y hasta tormentas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.
Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.
Te puede interesar
Dejá tu comentario