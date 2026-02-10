Alerta meteorológica nacional por tormentón de frío polar que apagará el verano en Argentina
Un frente frío intenso avanza desde la Patagonia con ráfagas de 100 km/h. Cuánd llega el tormentón a Buenos Aires, Córdoba y el Litoral.
Mientras el norte del país registra temperaturas sofocantes de 42°C, un tormentón se aproxima. Este martes comenzó el ingreso de una masa de frío polar que activó una alerta meteorológica en varias provincias por vientos huracanados y lluvias intensas. El fenómeno avanzará rápidamente hacia el centro y norte del territorio.
El ingreso de este aire polar se asocia a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que generará condiciones anómalas para febrero. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para Neuquén y el centro-oeste de Río Negro, donde se esperan ráfagas superiores a los 110 km/h. En Mendoza, la situación es compleja: mientras en la cordillera nieva, en Malargüe rige alerta por Viento Zonda con ráfagas de 80 km/h.
Epígrafe: El mapa de la alerta meteorológica muestra zonas naranjas en la Patagonia por vientos intensos.
Cuándo llegan el tormentón al centro y norte
El sistema frontal se desplazará hacia el norte, chocando con la masa de aire caluroso y húmedo. Esto gatillará tormentas fuertes de variada intensidad:
Martes a la noche: Se esperan tormentas aisladas, posible granizo y fuertes vientos en el este de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, avanzando hacia la Costa Atlántica.
Miércoles: Las lluvias afectarán el este bonaerense temprano. Luego, la inestabilidad más severa se trasladará al centro y norte de Santa Fe, Entre Ríos y sur de Chaco.
Jueves y Viernes: Las tormentas llegarán al NOA (Tucumán, Salta y Jujuy) y Córdoba.
El fin de la ola de calor
El paso del frente dejará un marcado descenso de la temperatura. Mientras que en el norte del país las lluvias persistirán hasta el sábado, la región central, Cuyo y el norte patagónico experimentarán mañanas frescas y tardes templadas, poniendo una pausa abrupta al calor veraniego.
