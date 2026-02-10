Alerta meteorológica nacional por tormentón de frío polar que apagará el verano en Argentina

El ingreso de este aire polar se asocia a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que generará condiciones anómalas para febrero. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para Neuquén y el centro-oeste de Río Negro, donde se esperan ráfagas superiores a los 110 km/h. En Mendoza, la situación es compleja: mientras en la cordillera nieva, en Malargüe rige alerta por Viento Zonda con ráfagas de 80 km/h.