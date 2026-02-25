Alerta meteorológica por severas tormentas para este jueves: qué dice el informe del SMN

Según el informe del organismo, estamos a sólo días de que el termómetro comience a descender, adentrándonos en una nueva temporada.

De hecho, el organismo reveló que el próximo domingo 1 de marzo, lunes 2 y martes 3 podrían ser los últimos días donde el termómetro pase los 30 grados. El pronóstico indica que la temperatura máxima para ambas jornadas será de 32 grados, pero luego habrá un abrupto cambio de temperaturas y la mala noticia es para los veraniegos: el calor extremo podría ya no volver.

image