Alerta meteorológica por severas tormentas para este jueves: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico malas condiciones climáticas para diversos sectores de la Argentina. Conocé los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió una alerta amarilla ante la llegada de tormentas en seis provincias argentinas.
El organismo advirtió que los fenómenos serán de variada intensidad, por lo que ya se difundió una serie de precauciones para los ciudadanos de las zonas afectadas. A continuación, repasamos las áreas en riesgo y las recomendaciones oficiales para las próximas horas.
Alerta por tormentas para seis provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Se va el calor: cuándo podría ser el último día de 30 grados en el AMBA
Casi pisando marzo, las temperaturas comienzan a demostrar que el final del verano se acerca. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó un pronóstico muy alentador para los amantes de la media estación, pero que odiarán aquellos que valoran las temperaturas extremas.
Según el informe del organismo, estamos a sólo días de que el termómetro comience a descender, adentrándonos en una nueva temporada.
De hecho, el organismo reveló que el próximo domingo 1 de marzo, lunes 2 y martes 3 podrían ser los últimos días donde el termómetro pase los 30 grados. El pronóstico indica que la temperatura máxima para ambas jornadas será de 32 grados, pero luego habrá un abrupto cambio de temperaturas y la mala noticia es para los veraniegos: el calor extremo podría ya no volver.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario