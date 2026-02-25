Nuevo fin de semana largo en marzo: qué localidad bonaerense tendrá feriado el lunes 2
Una ciudad de la provincia arranca el mes con un asueto por su aniversario. Enterate a quiénes beneficia y repasá el calendario de feriados nacionales 2026.
El inicio de marzo traerá una buena noticia para un grupo de vecinos en la provincia de Buenos Aires. Mientras muchos ya miran el calendario en busca del próximo descanso, una localidad bonaerense tendrá un feriado especial que permitirá comenzar el mes con un fin de semana largo inesperado.
Los motivos del feriado del 2 de marzo
El lunes 2 de marzo será jornada no laborable en la ciudad de San Carlos de Bolívar, debido a un nuevo aniversario de su fundación.
Durante ese día:
Habrá asueto administrativo para empleados públicos municipales.
No habrá atención en sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro del distrito.
Se podrán realizar actos y celebraciones conmemorativas locales.
De esta manera, los vecinos de Bolívar podrán disfrutar de un fin de semana largo, sumando el sábado y domingo previos al lunes feriado.
Este tipo de feriados locales no se aplican a nivel nacional, sino que rigen exclusivamente dentro del municipio correspondiente.
Calendario de feriados 2026
Además de este descanso local, el calendario nacional 2026 incluye las siguientes fechas confirmadas:
Feriados inamovibles
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
3 de abril (viernes): Viernes Santo.
1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre (viernes): Navidad.
Feriados trasladables
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
El feriado del 2 de marzo en Bolívar será el primero del mes y una oportunidad ideal para quienes residan allí de disfrutar un descanso extra antes de que avance el año laboral.
