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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de julio

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días de nubosidad variable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de julio

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de julio

El cuadro meteorológico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá un perfil típicamente invernal en los próximos días, caracterizado por una marcada cobertura de nubes, humedad constante y ambiente de fresco a frío, pero con buenas condiciones del clima.

Según los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana avanzará con condiciones inestables y amplitud térmica acotada en todo el conurbano y la Capital Federal.

Respecto al miércoles, la jornada comenzará inestable con lloviznas en la madrugada, dando paso a un cielo mayormente nublado desde la mañana y extendiéndose hacia la tarde y noche. Se espera una marca mínima de 9 °C y una máxima que alcanzará los 13 °C.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido para el AMBA

Jueves

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, para luego cubrirse de manera más densa hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C de mínima y los 14 °C de máxima.

Viernes

Un nuevo sistema inestable ganará terreno. Se anticipa un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Los termómetros irán desde los 11 °C hasta los 16 °C.

Sábado

El arranque del fin de semana estará marcado por la presencia de neblinas en la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se sugiere precaución para quienes circulen por accesos y rutas. Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con marcas térmicas entre los 8 °C y los 17 °C.

Domingo

Para el cierre del fin de semana, el SMN prevé una continuidad en las condiciones de nubosidad, con cielo mayormente nublado durante todo el día y valores que se ubicarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima.

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