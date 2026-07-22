Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días de nubosidad variable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El cuadro meteorológico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá un perfil típicamente invernal en los próximos días, caracterizado por una marcada cobertura de nubes, humedad constante y ambiente de fresco a frío, pero con buenas condiciones del clima.
Según los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana avanzará con condiciones inestables y amplitud térmica acotada en todo el conurbano y la Capital Federal.
Respecto al miércoles, la jornada comenzará inestable con lloviznas en la madrugada, dando paso a un cielo mayormente nublado desde la mañana y extendiéndose hacia la tarde y noche. Se espera una marca mínima de 9 °C y una máxima que alcanzará los 13 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
Jueves
El cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, para luego cubrirse de manera más densa hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C de mínima y los 14 °C de máxima.
Viernes
Un nuevo sistema inestable ganará terreno. Se anticipa un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Los termómetros irán desde los 11 °C hasta los 16 °C.
Sábado
El arranque del fin de semana estará marcado por la presencia de neblinas en la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se sugiere precaución para quienes circulen por accesos y rutas. Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con marcas térmicas entre los 8 °C y los 17 °C.
Domingo
Para el cierre del fin de semana, el SMN prevé una continuidad en las condiciones de nubosidad, con cielo mayormente nublado durante todo el día y valores que se ubicarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima.
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