Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de julio

Viernes

Un nuevo sistema inestable ganará terreno. Se anticipa un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Los termómetros irán desde los 11 °C hasta los 16 °C.

Sábado

El arranque del fin de semana estará marcado por la presencia de neblinas en la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se sugiere precaución para quienes circulen por accesos y rutas. Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con marcas térmicas entre los 8 °C y los 17 °C.

Domingo

Para el cierre del fin de semana, el SMN prevé una continuidad en las condiciones de nubosidad, con cielo mayormente nublado durante todo el día y valores que se ubicarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima.