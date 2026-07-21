Impactante incendio en la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata
El fuego destruyó gran parte de la vivienda ubicada en el barrio Alfar. No hubo heridos y las autoridades investigan cómo se inició el incendio.
La conocida "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata, ubicada en el barrio Alfar, sufrió un incendio que causó graves daños en la vivienda, reconocida por su particular diseño inspirado en la popular serie de animé.
El incendio se desató en la propiedad ubicada sobre Magrassi al 4900 por causas que todavía son materia de investigación. Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron que las llamas ya habían afectado gran parte de la vivienda.
Pocos minutos después arribó una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio, que trabajó para controlar el fuego y evitar que se propagara a las construcciones linderas. Finalmente, el incendio fue extinguido, aunque la casa sufrió severos daños.
Al momento del hecho, la vivienda estaba deshabitada, por lo que no hubo personas heridas ni víctimas. El propietario se presentó en el lugar mientras continuaban las tareas de enfriamiento.
Investigan cómo se inició el incendio
En tanto, las autoridades iniciaron las pericias para determinar qué originó el fuego que afectó a esta particular construcción marplatense.
Con su estructura de fibra de vidrio en forma de domo, similar a las viviendas que aparecen en Dragon Ball, la casa se había transformado en una curiosidad del barrio Alfar y en un atractivo para vecinos y turistas que se acercaban a fotografiarla.
Ahora, los investigadores buscan establecer el origen del incendio que dañó una de las construcciones más singulares de Mar del Plata.
Muy flojo: Mar del Plata arrancó el receso con apenas un 25% de ocupación hotelera
La crisis que atraviesa el turismo volvió a reflejarse en Mar del Plata, que comenzó las vacaciones de invierno con apenas un 25% de ocupación hotelera. Pese al flojo arranque, el sector mantiene las expectativas de que las reservas repunten en los próximos días y alcancen su pico durante el próximo fin de semana.
El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, explicó que el movimiento turístico podría empezar a crecer a partir de este miércoles y sostuvo que el mayor flujo de visitantes se concentraría entre el sábado y el domingo, y recordó que en Mar del Plata es habitual que muchos turistas definan sus escapadas a último momento.
Además atribuyó el bajo movimiento de los primeros días a la final del Mundial que disputó la Selección Argentina, un evento que, según consideró, llevó a muchas familias a postergar sus viajes hasta después del partido.
Pese al duro arranque, desde la entidad remarcaron que continúan las consultas y que la amplia disponibilidad de alojamiento favorece las decisiones de último momento. En ese sentido, señalaron que durante el último fin de semana largo también se registró un repunte sobre la fecha, por lo que esperan que el comportamiento se repita durante este receso.
Szkrohal agregó que se mantiene la tendencia de las escapadas cortas, con estadías promedio de entre dos y tres noches, por lo que consideró que recién hacia el final de la semana habrá un panorama más claro sobre el nivel de ocupación que alcanzará la ciudad durante las vacaciones de invierno.
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