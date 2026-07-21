Impactante incendio en la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata

Con su estructura de fibra de vidrio en forma de domo, similar a las viviendas que aparecen en Dragon Ball, la casa se había transformado en una curiosidad del barrio Alfar y en un atractivo para vecinos y turistas que se acercaban a fotografiarla.

Ahora, los investigadores buscan establecer el origen del incendio que dañó una de las construcciones más singulares de Mar del Plata.

Muy flojo: Mar del Plata arrancó el receso con apenas un 25% de ocupación hotelera

La crisis que atraviesa el turismo volvió a reflejarse en Mar del Plata, que comenzó las vacaciones de invierno con apenas un 25% de ocupación hotelera. Pese al flojo arranque, el sector mantiene las expectativas de que las reservas repunten en los próximos días y alcancen su pico durante el próximo fin de semana.

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, explicó que el movimiento turístico podría empezar a crecer a partir de este miércoles y sostuvo que el mayor flujo de visitantes se concentraría entre el sábado y el domingo, y recordó que en Mar del Plata es habitual que muchos turistas definan sus escapadas a último momento.

Además atribuyó el bajo movimiento de los primeros días a la final del Mundial que disputó la Selección Argentina, un evento que, según consideró, llevó a muchas familias a postergar sus viajes hasta después del partido.

Pese al duro arranque, desde la entidad remarcaron que continúan las consultas y que la amplia disponibilidad de alojamiento favorece las decisiones de último momento. En ese sentido, señalaron que durante el último fin de semana largo también se registró un repunte sobre la fecha, por lo que esperan que el comportamiento se repita durante este receso.

Szkrohal agregó que se mantiene la tendencia de las escapadas cortas, con estadías promedio de entre dos y tres noches, por lo que consideró que recién hacia el final de la semana habrá un panorama más claro sobre el nivel de ocupación que alcanzará la ciudad durante las vacaciones de invierno.