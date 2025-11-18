Alerta meteorológico sacude este martes Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN

Para las regiones del sur alcanzadas, el organismo indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

En tanto, para las partes de Chubut con alerta naranja, el SMN informó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 110 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

Recomendaciones por viento fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La semana se mantiene con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ahora prevé un importante repunte térmico.

De Esta manera, el organismo espera un martes con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y en la noche, junto a temperaturas de entre 15 grados de mínima y 30 de máxima, sintiéndose el calor.