Alerta naranja por tormentas para este viernes: detalles y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional
Distintas partes del país sufrirán intensas precipitaciones en el cierre de la semana laboral. Todos los detalles del pronóstico para este 14 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y naranja por tormentas para diferentes sectores del país. El pronóstico adverso tendrá lugar en la jornada de este viernes 14 de noviembre, que será la antesala del mal clima también en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En consecuencia, se insta a la población y a cualquiera con planes de actividades a no ignorar estos pronósticos antes de tomar decisiones.
Alerta amarilla y naranja para 10 provincias
Las provincias afectadas por la alerta amarilla que comprende tormentas y lluvias son Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego. En tanto, el único territorio que se ve afectado por la alerta naranja es Mendoza.
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, para la región con alerta naranja, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
