Alerta por otro escape de gas en Lanús: desplegaron un operativo a unas seis cuadras de la estación de trenes
Personal de MetroGas trabaja en la calle Olegario Andrade al 200, cerca de la estación de Lanús. Intervienen bomberos y Defensa Civil ante el riesgo de una posible explosión.
Un escape de gas genera preocupación en Lanús, donde las autoridades desplegaron un operativo preventivo y ampliaron el perímetro de seguridad a seis cuadras de la estación de trenes. Como consecuencia constaron la luz en la cuadra.
La alerta se originó a partir de un reclamo por una pérdida de gas de baja presión en en la calle Olegario Andrade al 200 (entre Dr. Melo y Ministro Brin), cerca de la estación de Lanús. A raíz de la situación, una cuadrilla de Metrogas llegó al lugar para trabajar sobre el inconveniente, mientras que también se acercaron los bomberos y personal de Defensa Civil.
El operativo comenzó el lunes por la noche pero la lluvia no permitió que terminaran de detectar el escape y este martes continúan los trabajos. Las cuadrillas realizaron cortes de suministro y vallaron el perímetro para evitar que los vecinos se acerquen mientras controlan la fuga.
Sin embargo, el alerta generó gran alarma entre los vecinos porque ocurre apenas tres días después de la grave explosión por la rotura de un caño maestro en Remedios de Escalada.
Esta alarma ocurre horas después de que ayer por la tarde se registrara una fuga de gas en la estación de trenes de Lanús.
Los agentes colocaron cintas de peligro y les pidieron a los vecinos y peatones que se alejaran de la esquina. Además, solicitaron apoyo policial para extender el perímetro y evitar que la gente se acercara al sector afectado.
El corte también provocó complicaciones en el tránsito en un horario de circulación intensa. La avenida Hipólito Yrigoyen permaneció interrumpida varias horas a la altura de la estación Lanús y la situación afectó la circulación de colectivos en la zona.
A medida que avanzaron los trabajos, Defensa Civil y la Guardia Urbana ampliaron el operativo y cerraron también los accesos peatonales para evitar que los vecinos se acercaran al lugar.
Recomendaciones de seguridad ante un escape de gas
Si percibís olor a gas en la vía pública o en tu domicilio:
- Evitá generar chispas. No enciendas fósforos, encendedores, hornallas ni interruptores eléctricos, y evitá usar el teléfono celular dentro de ambientes cerrados con olor a gas.
- Ventilá y evacuá. Abrí puertas y ventanas si estás en un interior, cerrá la llave de paso general si es seguro hacerlo y alejate de la zona perimetrada.
Canales de emergencia y reclamos
- Emergencias MetroGAS: Llamá al 0800-333-6427 o al 11-4309-1050 (atención las 24 horas).
- Defensa Civil Lanús: Comunicate al 103 o a la línea de emergencias municipales.
- Bomberos / Policía: Llamá al 100 o a los servicios de emergencia.
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