Los agentes colocaron cintas de peligro y les pidieron a los vecinos y peatones que se alejaran de la esquina. Además, solicitaron apoyo policial para extender el perímetro y evitar que la gente se acercara al sector afectado.

El corte también provocó complicaciones en el tránsito en un horario de circulación intensa. La avenida Hipólito Yrigoyen permaneció interrumpida varias horas a la altura de la estación Lanús y la situación afectó la circulación de colectivos en la zona.

A medida que avanzaron los trabajos, Defensa Civil y la Guardia Urbana ampliaron el operativo y cerraron también los accesos peatonales para evitar que los vecinos se acercaran al lugar.

Recomendaciones de seguridad ante un escape de gas

Si percibís olor a gas en la vía pública o en tu domicilio:

Evitá generar chispas. No enciendas fósforos, encendedores, hornallas ni interruptores eléctricos, y evitá usar el teléfono celular dentro de ambientes cerrados con olor a gas.

No enciendas fósforos, encendedores, hornallas ni interruptores eléctricos, y evitá usar el teléfono celular dentro de ambientes cerrados con olor a gas. Ventilá y evacuá. Abrí puertas y ventanas si estás en un interior, cerrá la llave de paso general si es seguro hacerlo y alejate de la zona perimetrada.

Canales de emergencia y reclamos