Foro Permanente Discapacidad exige "claridad y justicia" tras las denuncias de presuntas coimas en ANDIS

También remarcaron en el documento la necesidad de conocer si Milei, que pregona que la atención de las personas con discapacidad compromete el equilibrio fiscal, "permitió, al mismo tiempo, que parte de los recursos públicos fueran robados".

"Los miembros de este Foro no rechazamos la realización de auditorías debidamente planteadas; lo que sí rechazamos es que quienes las impulsan y, al mismo tiempo, denuncian con vehemencia posibles delitos, hayan guardado silencio frente a irregularidades o incluso las hayan cometido. Por ello, esperamos que la actuación de la Justicia permita esclarecer los hechos y deje en evidencia quién es quién", expresaron.

Pidieron desde el Foro "que la pronta intervención de la Justicia avance hasta su total esclarecimiento, sin dilaciones ni interrupciones", y sentenciaron: "Si los responsables cumplen con esta tarea, se dará un paso más hacia la construcción de una sociedad más justa, no solo para las personas con discapacidad, sino también para todos los habitantes de nuestro país".