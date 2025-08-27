Foro Permanente Discapacidad exige "claridad y justicia" tras las denuncias de presuntas coimas en ANDIS
Dede el Foro se manifestaron ante las "graves denuncias" de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que mantiene al Gobierno envuelto en un escándalo.
El Gobierno atraviesa un fuerte escándalo tras la filtración de audios en las que el Diego Spagnuolo relataría presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad exigen "claridad y justicia".
"Esperamos, al igual que la sociedad en su conjunto, que la Justicia avance con celeridad en la investigación iniciada, a fin de esclarecer lo sucedido y, en caso de comprobarse los hechos, juzgar a todos los responsables. Esto comprende tanto a los funcionarios que, por haber tomado conocimiento de la situación, estaban obligados a denunciarla, como a todas las personas involucradas, sin importar el cargo que ocupen en el actual gobierno", indicaron desde el Foro a través de un comunicado.
Señalaron que la sociedad necesita conocer si quienes, con toda la fuerza comunicativa del Poder Ejecutivo Nacional, denunciaron supuestos actos de corrupción en la tramitación de pensiones y en la atención de personas con discapacidad son los mismos que, al mismo tiempo, habrían ocultado la malversación de recursos públicos por parte de altos funcionarios del propio Gobierno Nacional.
"La sociedad necesita saber si es cierto que el Sr. Presidente de la Nación —quien proclama en sus discursos haber venido a terminar con los 'curros' de gobiernos anteriores— fue efectivamente informado por el funcionario responsable de la ANDIS sobre lo que estaba ocurriendo y no adoptó ninguna medida al respecto, lo que lo convertiría en partícipe de dicho delito", lamentaron desde el Foro.
También remarcaron en el documento la necesidad de conocer si Milei, que pregona que la atención de las personas con discapacidad compromete el equilibrio fiscal, "permitió, al mismo tiempo, que parte de los recursos públicos fueran robados".
"Los miembros de este Foro no rechazamos la realización de auditorías debidamente planteadas; lo que sí rechazamos es que quienes las impulsan y, al mismo tiempo, denuncian con vehemencia posibles delitos, hayan guardado silencio frente a irregularidades o incluso las hayan cometido. Por ello, esperamos que la actuación de la Justicia permita esclarecer los hechos y deje en evidencia quién es quién", expresaron.
Pidieron desde el Foro "que la pronta intervención de la Justicia avance hasta su total esclarecimiento, sin dilaciones ni interrupciones", y sentenciaron: "Si los responsables cumplen con esta tarea, se dará un paso más hacia la construcción de una sociedad más justa, no solo para las personas con discapacidad, sino también para todos los habitantes de nuestro país".
