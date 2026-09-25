Alerta ante posible estafa con la venta de celulares en Bahía Blanca
Al menos diez víctimas denunciaron haber comprado teléfonos celulares de marca iPhone y no haber recibido los equipos.
Al menos diez personas denunciaron ser víctimas de una estafa tras comprar celulares de marca iPhone y no haber recibido los equipos. El caso derivó en una ardua investigación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
De acuerdo con las denuncias, diez clientes realizaron las compras de los teléfonos en un local ubicado en la calle Zelarrayán 179 entre agosto y septiembre. Sin embargo, según afirman, pese a que pagaron los equipos, no los recibieron ni obtuvieron respuestas satisfactorias por parte del comercio.
A esto se le suma que, cuando se dirigieron al local, se encontraron con que estaba cerrado. En la puerta del comercio figuraba un cartel que indicaba que la atención se encontraba suspendida por un corte de luz y que los clientes solo podían comunicarse mediante citas y pedidos online. Sin embargo, los denunciantes aseguran que, pese a haber reclamado por las operaciones, no recibieron los teléfonos adquiridos.
Ante esta situación, decidieron realizar la denuncia correspondiente ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Las presentaciones también llegaron al Ministerio Público Fiscal, que interviene en la investigación del caso.
Qué hacer ante una posible estaba con la venta de celulares
Desde la OMIC solicitaron a quienes hayan atravesado una situación similar que conserven toda la evidencia relacionada con la compra. Entre la documentación útil se encuentran las facturas, recibos, comprobantes de transferencias, presupuestos y conversaciones mantenidas por WhatsApp o redes sociales.
También recomendaron guardar las publicaciones y promociones vinculadas con los productos, además de los datos de las cuentas bancarias o billeteras virtuales utilizadas para realizar los pagos. Los mensajes y posteos no deberían eliminarse, ya que pueden servir para respaldar la operación.
Como medida preventiva, el organismo aconsejó verificar los datos y el domicilio del vendedor antes de concretar compras de alto valor. También pidió desconfiar de precios muy por debajo de los habituales y evitar transferencias a cuentas de terceros cuya relación con el comercio no pueda comprobarse. Ante un incumplimiento, los consumidores pueden presentar un reclamo y aportar las pruebas disponibles.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario