Alerta ante posible estafa con la venta de celulares en Bahía Blanca

También recomendaron guardar las publicaciones y promociones vinculadas con los productos, además de los datos de las cuentas bancarias o billeteras virtuales utilizadas para realizar los pagos. Los mensajes y posteos no deberían eliminarse, ya que pueden servir para respaldar la operación.

Como medida preventiva, el organismo aconsejó verificar los datos y el domicilio del vendedor antes de concretar compras de alto valor. También pidió desconfiar de precios muy por debajo de los habituales y evitar transferencias a cuentas de terceros cuya relación con el comercio no pueda comprobarse. Ante un incumplimiento, los consumidores pueden presentar un reclamo y aportar las pruebas disponibles.