Alerta por posible paro de controladores aéreos: vence la conciliación obligatoria
La falta de resolución del conflicto salarial entre el sindicato de controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea podría afectar la actividad aérea.
La continuidad del servicio en el Aeroparque Metropolitano, Ezeiza y la mayoría de los aeropuertos del país está en vilo. Este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria durante la cual el Gobierno no dio ni una señal para que los gremios y las compañías aéreas lleguen a un acuerdo paritario a largo plazo.
Los controladores aéreos advirtieron que si no reciben una respuesta satisfactoria a sus demandas, no operarán. En las próximas horas habrá una reunión con las empresas y las alternativas son tres.
- Si no hay acuerdo, habrá medida de fuerza inmediata.
- Si no hay acuerdo pero sí hay un acercamiento de las partes, el plazo de la conciliación podría extenderse por cinco días más.
- Si la oferta es satisfactoria, no habrá medidas ni pasajeros varados ni complicaciones en los vuelos programados.
El trabajo de los controladores aéreos resulta esencial para la operación de los vuelos. Desde las Torres de Control y los Centros de Control de Área (ACC), supervisan el tránsito aéreo, coordinan la separación de aeronaves y guían los despegues, recorridos y aterrizajes en todos los aeropuertos del país. Su personal está nucleado en Atepsa, mientras que EANA es la empresa estatal que presta estos servicios en todo el país.
El reclamo principal de Atepsa es salarial, pero también incluye denuncias penales e investigaciones judiciales por supuestas irregularidades administrativas. La Justicia analiza la actuación de la conducción de Atepsa y de dos funcionarias de EANA por presuntos acuerdos paritarios no registrados.
Como EANA es una compañía estatal, la pauta salarial no se define de manera individual. La Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete, establece los marcos salariales según la política de ordenamiento fiscal y reforma del Estado que encabeza el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Ante un acuerdo de paritarias con el principal sindicato estatal, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el esquema se traslada al resto de los organismos públicos. Por el momento, no hay un aumento salarial definido.
Si bien se espera que los controladores aéreos lleven adelante medidas de fuerza durante los próximos días, el Gobierno nacional -a través de la cartera de Trabajo- aún puede prorrogar la conciliación obligatoria unos cinco días hábiles más.
