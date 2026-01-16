Alerta por posible paro de controladores aéreos: vence la conciliación obligatoria

Ante un acuerdo de paritarias con el principal sindicato estatal, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el esquema se traslada al resto de los organismos públicos. Por el momento, no hay un aumento salarial definido.

Si bien se espera que los controladores aéreos lleven adelante medidas de fuerza durante los próximos días, el Gobierno nacional -a través de la cartera de Trabajo- aún puede prorrogar la conciliación obligatoria unos cinco días hábiles más.