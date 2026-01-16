Navegaban en un velero y debieron ser rescatados tras descompensarse por un golpe de calor

Una pareja debió ser rescatada tras descompensarse este jueves mientras navegaban en un velero en el Río de La Plata. Según trascendió, permanecieron durante varias horas a la deriva sobre el agua, hasta que un grupo de personas se percató y pidió asistencia médica. La causa del desvanecimiento fue la dura ola de calor que afectó a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.