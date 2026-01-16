Navegaban en un velero y debieron ser rescatados tras descompensarse por un golpe de calor
Las víctimas fueron asistidas por efectivos del SAME y no precisaron traslado al hospital.
Una pareja debió ser rescatada tras descompensarse este jueves mientras navegaban en un velero en el Río de La Plata. Según trascendió, permanecieron durante varias horas a la deriva sobre el agua, hasta que un grupo de personas se percató y pidió asistencia médica. La causa del desvanecimiento fue la dura ola de calor que afectó a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.
El incidente ocurrió alrededor de las 17, cuando el capitán de la embarcación, identificada como “Boomerang”, se comunicó al 911 para solicitar asistencia.
A través de videos de la escena, que fueron difundidos por medio de redes sociales, se pudo ver a un velero que estaba estático en medio del río, sin realizar ningún movimiento. Además, las cámaras también captaron el momento en el que otras personas se acercaron para asistirlos y solicitar ayuda.
Durante el llamado de emergencia, el capitán reportó que tanto él como su acompañante se encontraban sin capacidad de maniobrar la embarcación y que necesitaban ayuda inmediata. Desde el momento en que Prefectura Naval tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo, desplegó un operativo en coordinación con personal policial perteneciente a las comisarías vecinales 1-A y 1-E.
Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron que la mujer se encontraba en “óptimo estado”, según indicaron desde la fuerza; mientras que el hombre requirió atención médica en el sitio. Los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervinieron y le brindaron asistencia, logrando que pueda recuperarse en el lugar. Ambas personas fueron trasladadas al Yacht Club del barrio porteño, donde recibieron la evaluación médica correspondiente y quedaron fuera de peligro, según informó TN.
El hecho se produjo en el marco de la fuerte ola de calor que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por altas temperaturas y advirtió que podían generar un efecto “moderado a alto en la salud”. En este marcó, la máxima llegó a superar los 33°C.
