Alerta sanitaria por el fuerte aumento de casos de sífilis en 2025

Qué es la sífilis y cómo se trata

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente a través del contacto sexual sin protección con lesiones o úlceras conocidas como chancros, que pueden aparecer en los genitales, la vagina, el ano, el recto o la boca.

También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, dando lugar a la sífilis congénita, una condición grave que puede provocar secuelas severas o incluso la muerte del recién nacido.

Aunque sus consecuencias pueden ser muy serias, la sífilis es fácilmente curable si se detecta a tiempo. El tratamiento es simple, rápido y altamente efectivo, y se basa en la aplicación de penicilina benzatínica.

El diagnóstico temprano mediante un análisis de sangre resulta clave. Además, la infección no genera inmunidad, por lo que el uso correcto y sostenido del preservativo sigue siendo la principal herramienta de prevención.