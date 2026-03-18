Alerta por seguidilla de cinco días con tormentas en el AMBA: a partir de cuándo se larga con todo
Los pronosticadores advirtieron por varias jornadas con intensas precipitaciones, que azotarán a la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Los detalles.
Las tormentas que tuvieron lugar este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son sólo una antesala de lo que vendrá en los próximos días: una seguidilla de cinco días con fuertes precipitaciones que sacudirán a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
De este modo, los pronosticadores advierten sobre la importancia de no circular, en la medida de lo posible, por la vía pública, al mismo tiempo que pidieron tomar las precauciones necesarias ante la intensidad de las lluvias.
Cuándo será la seguidilla de 5 días de tormentas en el AMBA
De acuerdo al informe publicado por el sitio Meteored, este viernes 20 de marzo comenzará una seguidilla de cinco días con lluvias y tormentas, que se extenderá hasta el martes 24, inclusive, cuando se conmemore un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.
Según los pronosticadores de este espacio, el peor día sería el sábado, con precipitaciones que se concentrarán en la primera parte del día, siendo las más intensas hasta las 3 de la tarde.
Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sólo pronosticó lluvias para el sábado 21 de marzo, detallando que habrá tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde/noche.
De igual modo, ambas entidades aseguran que los próximos días serán inestables en el AMBA y que el regreso del calor cada vez es más utópico.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir, en caso de ser posible.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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