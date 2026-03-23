Alerta por severas tormentas para este martes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

En este sentido, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Cabe señalar que el sitio especializado en clima también arrojó el lluvioso pronóstico para el domingo 29 de marzo, aunque con menor intensidad.

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Es importante destacar que, al parecer, el verano se ha retirado por esta temporada. Si bien para el domingo se esperan 27 grados, el pronóstico extendido indica que no se volverá a traspasar la barrera de los 30 grados, tan temida por los amantes de la media estación.