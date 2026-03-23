Alerta por severas tormentas para este martes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo advirtió por la llegada de precipitaciones abundantes en dos provincias del país. Enterate cuáles son y qué recomendaciones tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla ante la llegada de un frente de tormentas severas. El pronóstico anticipa ráfagas de viento muy intensas y lluvias copiosas en lapsos breves que tendrán lugar este martes en dos provincias argentinas.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico en AMBA y las tormentas volverán antes de lo esperado
Se espera que estas condiciones de inestabilidad persistan durante toda la jornada. Por ello, ante el riesgo meteorológico, los organismos oficiales solicitan a la ciudadanía extremar cuidados y, de ser posible, permanecer en sus hogares.
Alerta amarilla por tormentas para Formosa y Misiones
La advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cuándo vuelven las tormentas al AMBA
La noticia del mal clima que afectará puntualmente al viernes 27 de marzo, con precipitaciones que se extenderán durante toda la jornada.
En este sentido, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Cabe señalar que el sitio especializado en clima también arrojó el lluvioso pronóstico para el domingo 29 de marzo, aunque con menor intensidad.
Es importante destacar que, al parecer, el verano se ha retirado por esta temporada. Si bien para el domingo se esperan 27 grados, el pronóstico extendido indica que no se volverá a traspasar la barrera de los 30 grados, tan temida por los amantes de la media estación.
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