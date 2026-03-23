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Cambió el pronóstico en AMBA y las tormentas volverán antes de lo esperado: cuándo se larga

Sociedad

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún no informó nada al respecto, el sitio Meteored ya adelantó las precipitaciones en Buenos Aires.

Se vienen lluvias y tormentas

Se vienen lluvias y tormentas

Aunque en el inicio de semana reina el buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cielo despejado tiene sus horas contadas, de acuerdo a los pronosticadores. Se vienen lluvias y tormentas para la Ciudad y el Conurbano bonaerense, aunque esto no ocasionará cambios en las temperaturas.

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La información fue aportada por el sitio Meteored y se espera que en las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincida con el pronóstico brindado.

clima vientos fuertes
Vientos fuertes y algunas lluvias.

Vientos fuertes y algunas lluvias.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

La noticia del mal clima que afectará puntualmente al viernes 27 de marzo, con precipitaciones que se extenderán durante toda la jornada.

En este sentido, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Cabe señalar que el sitio especializado en clima también arrojó el lluvioso pronóstico para el domingo 29 de marzo, aunque con menor intensidad.

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Es importante destacar que, al parecer, el verano se ha retirado por esta temporada. Si bien para el domingo se esperan 27 grados, el pronóstico extendido indica que no se volverá a traspasar la barrera de los 30 grados, tan temida por los amantes de la media estación.

lluvia tormenta

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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