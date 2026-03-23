Cambió el pronóstico en AMBA y las tormentas volverán antes de lo esperado: cuándo se larga

Cabe señalar que el sitio especializado en clima también arrojó el lluvioso pronóstico para el domingo 29 de marzo, aunque con menor intensidad.

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Es importante destacar que, al parecer, el verano se ha retirado por esta temporada. Si bien para el domingo se esperan 27 grados, el pronóstico extendido indica que no se volverá a traspasar la barrera de los 30 grados, tan temida por los amantes de la media estación.

lluvia tormenta

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.