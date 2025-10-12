Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

La desaparición de menor esta vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2 turno esta a cargo de la investigación y ya se activó el Alerta Sofia y los pedidos de captura a Interpol.

Se sospecha que quien se llevó al niño es el padre, de nacionalidad Uruguaya y que intenta pasar a ese país.

Cómo ayudar

Se investiga un doble homicidio y sospechan que Pedro podría estar con su padre (uruguayo), con intento de salida del país. Se activaron pedidos internacionales.

Si tenés info: 911 o 134 (llamada gratuita). No intervengas, avisá a las autoridades y compartí.

• Si lo viste o tenés datos, llamá de inmediato al 911 o a la línea 134.

• No intervengas por tu cuenta ni enfrentes a posibles sospechosos.

• Compartí esta publicación para ampliar la búsqueda.