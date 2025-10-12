Quién es Pablo Laurta, el sospechoso de haber secuestrado a su hijo y del doble crimen de Córdoba

Por otro lado, en los demás artículos publicaron “el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Giardina” previo a lo que denuncia, fue el secuestro de su hijo y por el que la mujer regresó a la Argentina.

Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

Según indicaron fuentes policiales, la madre y la abuela del menor fueron halladas sin vida en un domicilio ubicado en la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimu en barrio Villa Serrana.

Durante las pericias se comprobó que ambas mujeres fueron asesinadas a balazos en el lugar.

Tras el terrible crimen se reportó la desaparición del niño de cinco años, identificado como Pedro Teodoro Rodriguez Laurta. Se sospecha que el menor fue secuestrado por su padre.

Se estima que el hombre, quien posee nacionalidad uruguaya, está intentando huir del país. Por tal motivo se emitió un pedido de captura por Interpol.