Quién es Pablo Laurta, el sospechoso de haber secuestrado a su hijo y del doble crimen de Córdoba
El hombre habría matado a la mamá y abuela del pequeño de 5 años y está siendo buscado intensamente.
En las últimas horas, la Justicia argentina activó un nuevo Alerta Sofía, con el objetivo de encontrar a PRL, un nene de 5 años quien habría sido raptado por su padre, Pablo Laurta.
El hombre también es sospechoso de ser el autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba. Laurta de nacionalidad uruguaya, tiene denuncias por violencia de género.
En Uruguay, Pablo Laurta es conocido por crear "Varones Unidos". Esa organización se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.
En la página web de la organización, tiene una columna especial titulada “un caso emblemático” el de su hijo Pedro, siendo uno de los referentes de la lucha de los padres. El apartado contiene cuatro artículos en el que el primero denuncia que “la Justicia de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.
En el mismo, definen a la abuela del menor como una mujer que “representaba peligro” para la familia en incluso asegura que cuando Giardina escapa de tierras uruguayas recibe llamados de extorsión para volver a ver su hijo y que recibió una denuncia a la que calificó como “falsa”.
Por otro lado, en los demás artículos publicaron “el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Giardina” previo a lo que denuncia, fue el secuestro de su hijo y por el que la mujer regresó a la Argentina.
Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela
Según indicaron fuentes policiales, la madre y la abuela del menor fueron halladas sin vida en un domicilio ubicado en la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimu en barrio Villa Serrana.
Durante las pericias se comprobó que ambas mujeres fueron asesinadas a balazos en el lugar.
Tras el terrible crimen se reportó la desaparición del niño de cinco años, identificado como Pedro Teodoro Rodriguez Laurta. Se sospecha que el menor fue secuestrado por su padre.
Se estima que el hombre, quien posee nacionalidad uruguaya, está intentando huir del país. Por tal motivo se emitió un pedido de captura por Interpol.
