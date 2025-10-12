Doble crimen en Córdoba: cómo fue el asesinato de la mamá y la abuela del nene desaparecido

Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

Según indicaron fuentes policiales, la madre y la abuela del menor fueron halladas sin vida en un domicilio ubicado en la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimu en barrio Villa Serrana.

Durante las pericias se comprobó que ambas mujeres fueron asesinadas a balazos en el lugar.

Tras el terrible crimen se reportó la desaparición del niño de cinco años. Se sospecha que el menor fue secuestrado por su padre.

Se estima que el hombre, quien posee nacionalidad uruguaya, está intentando huir del país. Por tal motivo se emitió un pedido de captura por Interpol.