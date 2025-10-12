Doble crimen en Córdoba: cómo fue el asesinato de la mamá y la abuela del nene desaparecido
Tras el asesinato de las mujeres, se activó el Alerta Sofia y lograron dar con el paradero de un nene de 5 años secuestrado por su papá -hasta ahora principal sospechoso del crimen- de nacionalidad uruguaya.
Córdoba se convirtió en el escenario de un hecho macabro. En las últimas horas, la Unidad Judicial Homicidios del Ministerio Público de Córdoba pidió colaboración y lograron dar con el paradero de un menor de 5 años, quien fue sustraído este sábado de la casa de su madre, ubicada en Villa Serrana. Tras el asesinato de su madre y su abuela.
A través de un comunicado, se dio a conocer que la desaparición del niño se relaciona al doble homicidio de su mamá, Luna Giardina, y de su abuela materna, Mariel Zamudio, ocurrido el mismo día por la mañana, en una casa ubicada en San Pedro Toyos y Chimu.
Los efectivos policiales descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer y según los primeros informes, el cadáver presentaba mutilaciones en las piernas.
A raíz de esta terrible situación, comenzaron las investigaciones y el principal sospechoso de los asesinatos y de haberse llevado al niño es el padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, por lo que creen que intenta pasar a ese país.
El doble crimen y la captura del menor se da a conocer tras un llamado al 911, en el que informan detonaciones de arma de fuego. Cuando la Policía llegó, encontró los cuerpos. Pedro, que vive en ese domicilio, ya no estaba.
Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela
Según indicaron fuentes policiales, la madre y la abuela del menor fueron halladas sin vida en un domicilio ubicado en la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimu en barrio Villa Serrana.
Durante las pericias se comprobó que ambas mujeres fueron asesinadas a balazos en el lugar.
Tras el terrible crimen se reportó la desaparición del niño de cinco años. Se sospecha que el menor fue secuestrado por su padre.
Se estima que el hombre, quien posee nacionalidad uruguaya, está intentando huir del país. Por tal motivo se emitió un pedido de captura por Interpol.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario