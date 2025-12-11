Alerta por tormentas fuertes con granizo preocupa hoy jueves a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El clima inestable parece haber quedado instalado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevén más días con lluvias y hasta tormentas, mientras siguen las temperaturas elevadas.

De esta manera, el jueves sería otro día de lluvias. La jornada tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde, y mejorando nuevamente en la noche con cielo mayormente nublado.