Alerta por tormentas fuertes con granizo preocupa hoy jueves a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía sus advertencias para la continuidad de la mini semana, con varias zonas del país con avisos.
Se mantienen las condiciones inestables del clima en varias zonas del país en el marco de la mini semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, rige este jueves 11 de diciembre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas de la costa de la provincia de Buenos Aires.
La advertencia del mismo nivel también afectaba a regiones de Jujuy, Salta, Tucumán (algunos lugares con alerta naranja), Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis y Córdoba.
Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo
El informe del SMN para las zonas alcanzadas establece que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El clima inestable parece haber quedado instalado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevén más días con lluvias y hasta tormentas, mientras siguen las temperaturas elevadas.
De esta manera, el jueves sería otro día de lluvias. La jornada tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde, y mejorando nuevamente en la noche con cielo mayormente nublado.
