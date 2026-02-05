Alerta por tormentas con granizo sacude hoy jueves a Buenos Aires: el informe que incluye a medio país

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Tras un brusco descenso de las temperaturas y con la ola de calor en retirada, al menos por algunos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara este jueves para otra jornada con lluvias y tormentas fuertes, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La inestabilidad llegó el martes y se mantuvo este miércoles con algunas precipitaciones leves pero un descenso de las marcas térmicas de casi 10 grados, luego de jornadas con alerta amarilla por calor extremo.

En este marco, el SMN prevé otra jornada con mal clima: el jueves tendría tormentas aisladas en la madrugada, mañana y tarde, con chaparrones en la noche. El termómetro se presenta con una mínima de 23 y una máxima de 30 grados.