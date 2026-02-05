Alerta por tormentas con granizo sacude hoy jueves a Buenos Aires: el informe que incluye a medio país
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este jueves por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
Con la ola de calor afectando a algunas regiones, se mantiene este jueves el clima inestable en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó su alerta amarilla que afectaba este jueves 5 de febrero a casi todo el territorio bonaerense, menos el AMBA, donde de todos modos se esperaban lluvias y tormentas para toda la jornada.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de casi medio país, llegando a partes de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa.
Qué dice la alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Tras un brusco descenso de las temperaturas y con la ola de calor en retirada, al menos por algunos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara este jueves para otra jornada con lluvias y tormentas fuertes, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La inestabilidad llegó el martes y se mantuvo este miércoles con algunas precipitaciones leves pero un descenso de las marcas térmicas de casi 10 grados, luego de jornadas con alerta amarilla por calor extremo.
En este marco, el SMN prevé otra jornada con mal clima: el jueves tendría tormentas aisladas en la madrugada, mañana y tarde, con chaparrones en la noche. El termómetro se presenta con una mínima de 23 y una máxima de 30 grados.
