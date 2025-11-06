Alerta por tormentas con granizo genera cautela este jueves en Buenos Aires: el alarmante informe del SMN
El organismo renovó sus avisos para el cuarto día de la semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El mal clima vuelve a golpear a buena parte del país en el marco de la continuidad de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este jueves 6 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para el oeste de la provincia de Buenos Aires; y regiones de Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Chubut.
En varias de estas zonas, el aviso subía en intensidad y pasaba a alerta naranja.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h.
Se prevén en este caso valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
