Alerta por tormentas con granizo genera cautela este jueves en Buenos Aires: el alarmante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h.

Se prevén en este caso valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.