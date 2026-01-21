Emergencia en Chubut: el calor extremo y el viento reactivaron los incendios forestales

Medidas de prevención en comunidades rurales por los incendios

La reactivación del fuego obligó a intensificar las advertencias en las comunidades rurales y zonas boscosas. Desde el gobierno provincial se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar de forma absoluta cualquier acción que pueda iniciar un incendio, como el uso de fuego al aire libre o el empleo de maquinarias que puedan generar chispas.

Mientras el equipo de combate realiza un seguimiento minuto a minuto de los cambios en la dirección del viento para ajustar sus estrategias, las áreas de defensa civil permanecen en alerta máxima ante posibles evacuaciones preventivas si el fuego llegara a aproximarse a zonas habitadas.