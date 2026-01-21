Emergencia en Chubut: el calor extremo y el viento reactivaron los incendios forestales
Las condiciones climáticas complicaron el trabajo de los brigadistas en las últimas horas, mientras el SMN mantiene vigentes alertas naranja y amarilla por ráfagas.
Una situación crítica atraviesa la provincia de Chubut debido al recrudecimiento de varios focos de incendio en zonas rurales y boscosas, a raíz de la combinación de temperaturas inusualmente elevadas y fuertes ráfagas de viento.
Estas condiciones climáticas en zonas afectadas generó un escenario propicio para que las llamas, que se encontraban bajo control relativo, volvieran a ganar terreno y amenazaran con extenderse a nuevas áreas.
En simultáneo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores de la provincia, advirtiendo que la intensidad del viento no solo propaga las llamas activas, sino que también favorece la iniciación de nuevos focos.
Ante este panorama, brigadistas, aviones hidrantes y dotaciones de bomberos voluntarios han tenido que redoblar esfuerzos en una tarea coordinada de alta complejidad.
Debido a la magnitud de los frentes ígneos, las autoridades provinciales ya evalúan la necesidad de solicitar apoyo logístico y humano a provincias vecinas o al Plan Nacional de Manejo del Fuego. El objetivo es reforzar los operativos en los sectores de topografía más compleja, donde el acceso por tierra es limitado y la visibilidad para los medios aéreos se ve reducida por la densidad del humo.
Medidas de prevención en comunidades rurales por los incendios
La reactivación del fuego obligó a intensificar las advertencias en las comunidades rurales y zonas boscosas. Desde el gobierno provincial se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar de forma absoluta cualquier acción que pueda iniciar un incendio, como el uso de fuego al aire libre o el empleo de maquinarias que puedan generar chispas.
Mientras el equipo de combate realiza un seguimiento minuto a minuto de los cambios en la dirección del viento para ajustar sus estrategias, las áreas de defensa civil permanecen en alerta máxima ante posibles evacuaciones preventivas si el fuego llegara a aproximarse a zonas habitadas.
