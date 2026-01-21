Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 21 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que vuelva el calor al AMBA, mientras sigue el buen clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima, sin lluvias para los próximos días, mientras se espera que empiecen a subir las temperaturas y que vuelvan a superar los 30 grados, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 19 y 31 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De momento, el día más caluroso de la semana sería el jueves, con despejad en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con 20 grados de mínima y 32 de máxima.
Para cerrar la semana, el SMN prevé un viernes con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que se mantendrá en 31.
Se espera que el calor se sienta con fuerza el fin de semana. El organismo anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 21 y 33 grados; mientras que el domingo arrancaría con cielo algo nublado y las marcas oscilarán entre 22 y 34 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario