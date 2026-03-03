Persiste alerta por tormentas con granizo hoy martes en Buenos Aires: qué zonas son afectadas, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía su aviso para este martes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana continúa con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía para este martes una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 3 de marzo a zonas norte de la Provincia.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En varias regiones, el aviso sube a alerta naranja.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
En tanto, para zonas con alerta naranja, el informe indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de un inicio de semana con buenas condiciones del clima, la inestabilidad podría regresar este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el regreso de las lluvias, mientas persiste el calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo espera un martes con lluvias en la Ciudad y alrededores. De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana; mejorando por la tarde y noche con cielo parcialmente nublado y acompañado de temperaturas de entre 21 y 28 grados.
