Persiste alerta por tormentas con granizo hoy martes en Buenos Aires: qué zonas son afectadas, según el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, para zonas con alerta naranja, el informe indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de un inicio de semana con buenas condiciones del clima, la inestabilidad podría regresar este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el regreso de las lluvias, mientas persiste el calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo espera un martes con lluvias en la Ciudad y alrededores. De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana; mejorando por la tarde y noche con cielo parcialmente nublado y acompañado de temperaturas de entre 21 y 28 grados.