Alerta por tormentas y granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires y otras zonas: qué dice el preocupante informe

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Es inminente el regreso de las malas condiciones del clima y las lluvias desde este lunes 20 de abril al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el desalentador pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.