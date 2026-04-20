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Alerta por tormentas y granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires y otras zonas: qué dice el preocupante informe

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.

Alerta Meteorológica por granizo

Alerta Meteorológica por granizo

La nueva semana da inicio con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este lunes 20 de abril a zonas de toda la provincia de Buenos Aires a excepción del AMBA.

En detalle, el aviso por fuertes precipitaciones también alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta.

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Alerta por tormentas y granizo este lunes en Buenos Aires y otras provincias. Fuente: Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Alerta por tormentas y granizo este lunes en Buenos Aires y otras provincias. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Qué dice el alerta por tormentas

De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las recomendaciones del SMN:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Es inminente el regreso de las malas condiciones del clima y las lluvias desde este lunes 20 de abril al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el desalentador pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.

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