Las provincias en las que se puede tramitar la licencia de conducir a partir de los 17 años

De todos modos, el esquema no es uniforme en todo el país. Algunas jurisdicciones aplican criterios más estrictos y establecen los 18 años como edad mínima sin excepciones. El caso más representativo es Mendoza, donde la normativa local no contempla habilitaciones para menores de edad.

En las provincias donde sí se permite conducir desde los 17, el proceso incluye condiciones adicionales. Además de aprobar los exámenes obligatorios, las licencias suelen tener una vigencia inicial más acotada y contemplan ciertas limitaciones, como restricciones para circular por rutas o zonas de alta velocidad.