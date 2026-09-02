Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 2 de septiembre

Jueves: Las tormentas aisladas se concentrarán en la madrugada y la mañana, dando paso a una mejora gradual en la tarde con cielo mayormente nublado, condición que pasará a algo nublado hacia la noche. La temperatura se moverá entre los 12 °C y los 19 °C.

Viernes: Retornará el buen tiempo con un ambiente más fresco. La madrugada y la mañana presentarán cielo algo nublado, mientras que la tarde y la noche transcurrirán con nubosidad parcial. Las marcas térmicas descenderán hasta una mínima de 7 °C, alcanzando una máxima de 18 °C.

Sábado: El ingreso de aire frío se hará sentir con mayor intensidad. El cielo estará algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado en la segunda mitad del día. El termómetro marcará un descenso notorio, con una mínima de 6 °C y una máxima que no superará los 14 °C.