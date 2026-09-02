Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 2 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una transición meteorológica marcada para el AMBA, con el posible regreso de las tormentas.
La estabilidad del clima experimentará un quiebre inminente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comportamiento del tiempo para las próximas jornadas desarrollará pasajes de inestabilidad y un regreso del frío.
De esta manera, respecto al miércoles, el día comenzará con cielo parcialmente nublado en la madrugada y evolucionará a mayormente nublado durante el resto de la jornada. Hacia la noche se espera la probabilidad de tormentas aisladas, en una jornada que se perfila como la más templada de la semana con registros térmicos que oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 23 °C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
-
Jueves: Las tormentas aisladas se concentrarán en la madrugada y la mañana, dando paso a una mejora gradual en la tarde con cielo mayormente nublado, condición que pasará a algo nublado hacia la noche. La temperatura se moverá entre los 12 °C y los 19 °C.
Viernes: Retornará el buen tiempo con un ambiente más fresco. La madrugada y la mañana presentarán cielo algo nublado, mientras que la tarde y la noche transcurrirán con nubosidad parcial. Las marcas térmicas descenderán hasta una mínima de 7 °C, alcanzando una máxima de 18 °C.
Sábado: El ingreso de aire frío se hará sentir con mayor intensidad. El cielo estará algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado en la segunda mitad del día. El termómetro marcará un descenso notorio, con una mínima de 6 °C y una máxima que no superará los 14 °C.
Domingo: Se perfila como la jornada más fría del período. El cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de todo el día, mientras que las temperaturas sufrirán un desplome drástico con una mínima estimada en apenas 2 °C y una máxima que llegará a los 14 °C, con condiciones propicias para la formación de heladas en zonas suburbanas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario