Incendio en una alcaidía de Balvanera: siete personas hospitalizadas
Internos prendieron fuego colchones durante la madrugada en la Comisaría Vecinal 3A. Hubo heridos y un importante operativo de seguridad para controlar la situación.
Un incendio provocado por detenidos en la Alcaidía 3 del barrio porteño de Balvanera obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Como consecuencia, tres policías y cuatro internos debieron ser trasladados a distintos hospitales por intoxicación con monóxido de carbono.
El hecho ocurrió este lunes en la madrugada en la dependencia ubicada sobre la calle Venezuela al 1900, donde se encuentran alojadas 73 personas detenidas. Según informaron fuentes oficiales, el conflicto comenzó cuando un grupo de internos incendió varios colchones dentro del sector de calabozos.
Tras el episodio acudieron al lugar dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y efectivos de la DUTIA, que participaron del operativo para controlar la situación y evitar posibles fugas.
Finalmente, las autoridades confirmaron que, tras extinguir el incendio y realizar el recuento correspondiente, se constató que 69 detenidos permanecían en la alcaidía, mientras que los otros cuatro fueron derivados a hospitales por inhalación de humo.
Además, tres efectivos policiales también requirieron asistencia médica por intoxicación. Se investigan las circunstancias en las que se inició el incendio dentro de la dependencia.
Desbarataron la banda que robó la casa de Juan Martín del Potro
La banda que robó en la casa del tenista Juan Martín del Potro en Tandil fue desarticulada tras una investigación conjunta de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense. Según fuentes del caso, se trata de una organización con integrantes de nacionalidad chilena, vinculada a otros robos a deportistas internacionales.
El hecho ocurrió el 15 de mayo, cuando el extenista no se encontraba en su vivienda, los delincuentes sustrajeron una cadena y una alianza de oro, una raqueta y dos relojes. Tras el robo, escaparon en un vehículo que fue detectado en la localidad de Ayacucho, donde cargaron combustible.
A partir de ese dato se inició una investigación que tuvo avances clave durante el fin de semana largo, con la detención de dos ciudadanos chilenos en la Ciudad de Buenos Aires. Los sospechosos intentaban abordar un micro en la terminal de Retiro con destino a Posadas cuando fueron identificados por efectivos policiales.
Al verificar sus datos en el sistema de Interpol, se constató que ambos tenían pedidos de captura internacional con notificación roja emitida por Estados Unidos, donde están acusados de integrar una organización dedicada al robo de bienes de alto valor.
De acuerdo con la investigación, la banda habría cometido, en los últimos dos años, robos por más de dos millones de dólares en viviendas de figuras de ligas como la NBA y la NFL.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, que ordenó la detención de los sospechosos.
En paralelo, la pesquisa continuó en la provincia de Buenos Aires y permitió establecer la conexión directa de los detenidos con el robo en la casa de Del Potro. En ese marco, la Policía Bonaerense arrestó en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.
Además, en coordinación con autoridades de Chile, se logró la captura de un sexto integrante de la organización en ese país, lo que terminó de desarticular la banda involucrada en el asalto al deportista.
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