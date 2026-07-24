Encontraron a un enfermero muerto en un hospital de Mar del Plata: tenía una jeringa clavada

Según se informó, las pericias no detectaron signos de violencia ni en el cuerpo de la víctima ni en el lugar donde fue encontrada.

En el marco de la investigación, conforme pudo saber el medio La Capital, una testigo declaró ante la Policía que el enfermero fallecido solía inyectarse sustancias en el hospital. La versión deberá ahora ser comprobada mediante pruebas y el testimonio de otros testigos.