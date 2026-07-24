Encontraron a un enfermero muerto en un hospital de Mar del Plata: tenía una jeringa clavada
El trabajador, de 51 años, fue hallado sin vida por una de sus compañeras. La Justicia ordenó que se le realice una autopsia.
La muerte de un enfermero de 51 años dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende de la ciudad de Mar del Plata dio inicio a una investigación judicial para establecer las causas del hecho. El hombre, de 51 años, fue hallado sin vida con una jeringa incrustada en el abdomen.
El hecho se descubrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22.40, en un área próxima a la zona de hematología del hospital marplatense, cuando una compañera encontró al enfermero tendido boca arriba. Según las primeras informaciones, tenía una jeringa clavada en la zona del vientre y, cerca del cuerpo, había dos puntas de ampollas.
La mujer alertó de inmediato a las autoridades del hospital y personal médico confirmó el fallecimiento. Ante esta situación, se dio aviso al personal policial del Destacamento HIGA e intervino la fiscal Romina Díaz, quien como principales medidas ordenó que se preserve el lugar del hallazgo y se realicen distintos peritajes, que estuvieron a cargo de personal de la Policía Científica.
Qué reveló la autopsia al enfermero encontrado muerto en un hospital de Mar del Plata
El caso dio inicio a una causa caratulada como “averiguación causales de muerte” y la fiscalía solicitó que se lleve a cabo la correspondiente autopsia.
El estudio forense realizado el jueves determinó de manera preliminar que el enfermero murió como consecuencia de un paro cardíaco. No obstante, los investigadores ordenaron estudios complementarios y pericias toxicológicas para establecer qué desencadenó el cuadro y si fue la propia víctima quien se inyectó alguna sustancia.
Según se informó, las pericias no detectaron signos de violencia ni en el cuerpo de la víctima ni en el lugar donde fue encontrada.
En el marco de la investigación, conforme pudo saber el medio La Capital, una testigo declaró ante la Policía que el enfermero fallecido solía inyectarse sustancias en el hospital. La versión deberá ahora ser comprobada mediante pruebas y el testimonio de otros testigos.
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