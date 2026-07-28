Mar del Plata: mataron a puñaladas a un hombre tras una insólita discusión por ruidos molestos

El tercer individuo que había escapado se entregó a las autoridades. Foto: Policía bonaerense.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el último joven detenido habría sido el autor material de las puñaladas, aunque la Justicia todavía debe determinar qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 tomó intervención en la causa y dispuso el traslado de los tres imputados a la Unidad Penal N°44, el secuestro de las prendas de vestir de interés para la investigación y la realización de las diligencias periciales correspondientes, incluida la autopsia del cuerpo.