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Mar del Plata: mataron a puñaladas a un hombre tras una insólita discusión por ruidos molestos

Sociedad

El ataque ocurrió en una casa cercana al Parque Camet. La víctima, de 40 años, sufrió entre cuatro y diez heridas de arma blanca y murió en el lugar. Hay tres detenidos.

Una discusión por el ruido de una moto terminó con un hombre asesinado a puñaladas en Mar del Plata. Foto: La Capital.

Una discusión por el ruido de una moto terminó con un hombre asesinado a puñaladas en Mar del Plata. Foto: La Capital.

Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas este lunes por la tarde en una casa ubicada cerca del Parque Camet, en Mar del Plata, luego de una discusión originada por los ruidos del caño de escape de su moto. Por el crimen fueron detenidos dos primos de la víctima y otro familiar, que quedaron imputados por homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la víctima se encontraba en el vehículo en las inmediaciones de su domicilio cuando los vecinos linderos, sus propios primos, fueron a reclamarle que dejara de hacer ruido. Pero en vez de que eso ocurriera, se desató una discusión que escaló con rapidez.

El hombre respondió al planteo y luego se dirigió hasta la casa lindera sobre la calle Felipe Arana al 5400, en el barrio San Martín, frente a las casas de ambas partes. Allí se produjo una violenta confrontación en la que Raúl Diego Coliguante, de 40 años, recibió varias heridas de arma blanca y murió en el lugar.

Personal de Policía Científica y el médico policial trabajaron en la escena para determinar las circunstancias exactas del ataque, aunque no pudieron hallar el arma utilizada pese a un amplio rastrillaje en la zona.

Dos de los tres hermanos involucrados fueron detenidos en el lugar por efectivos de la Comisaría 15ta, el Comando de Patrullas y la DDI Mar del Plata, que llegaron al sitio mientras los imputados aún permanecían allí. El tercero, logró escapar, pero se entregó horas más tarde en la Comisaría 7ma.

El tercer individuo que había escapado se entregó a las autoridades. Foto: Policía bonaerense.

El tercer individuo que había escapado se entregó a las autoridades. Foto: Policía bonaerense.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el último joven detenido habría sido el autor material de las puñaladas, aunque la Justicia todavía debe determinar qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 tomó intervención en la causa y dispuso el traslado de los tres imputados a la Unidad Penal N°44, el secuestro de las prendas de vestir de interés para la investigación y la realización de las diligencias periciales correspondientes, incluida la autopsia del cuerpo.

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