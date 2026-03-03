Alerta en un country de Hudson por un puma suelto: montaron un operativo para capturarlo

Sobre la aparición en una zona urbanizada, señaló: “No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día”. Frente a este escenario, las autoridades priorizan evitar una captura innecesaria que pueda estresarlo o exponerlo a riesgos mayores.

Mediante un comunicado, se pidió a los residentes no intentar acercarse ni intervenir. Entre las recomendaciones se indicó no dejar mascotas sueltas, mantener luces exteriores encendidas durante la noche y no intentar atraparlo ni lastimarlo.

Pieroni también llevó tranquilidad respecto del comportamiento del animal: “El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse”.

puma testiomino 1

En caso de un encuentro eventual, el especialista aconsejó: “Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr”. Asimismo, recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 22.421 y advirtió que cualquier agresión contra el ejemplar puede tener consecuencias legales.

Por último, se reiteró que ante cualquier nuevo avistamiento se debe dar aviso al 911, a Defensa Civil (103) o a la fundación. En ese marco, Pieroni remarcó: “Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad”.