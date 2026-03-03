Alerta en un country de Hudson por un puma suelto: montaron un operativo para capturarlo
Personal de Fauna, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Civil trabajan de manera conjunta con una fundación especializada para relevar huellas y restos biológicos que permitan ubicar al felino.
Un operativo especial se activó en un barrio privado de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, luego de que se confirmara la presencia de un puma silvestre en un sector cercano a la ribera. El ejemplar fue captado por cámaras de seguridad y, a partir de esas imágenes, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia para ubicarlo sin poner en riesgo ni a los vecinos ni al animal.
La situación tomó estado público en las últimas horas y derivó en la intervención de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, que pidió prudencia para evitar conductas que puedan generar peligro o daños al felino.
Desde el lunes por la mañana, personal de Fauna, Seguridad y Defensa Civil mantiene presencia permanente en la zona costera para monitorear el movimiento del animal.
Tras el primer aviso, Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, acudió al lugar. Luego de analizar las grabaciones y recorrer el área, los especialistas encontraron huellas y materia fecal, lo que permitió confirmar que el puma efectivamente estuvo en el predio y activar el protocolo correspondiente.
En un video difundido en redes sociales, el referente ambiental explicó que se trataría de un macho juvenil de Puma concolor en etapa de dispersión territorial.
Sobre la aparición en una zona urbanizada, señaló: “No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día”. Frente a este escenario, las autoridades priorizan evitar una captura innecesaria que pueda estresarlo o exponerlo a riesgos mayores.
Mediante un comunicado, se pidió a los residentes no intentar acercarse ni intervenir. Entre las recomendaciones se indicó no dejar mascotas sueltas, mantener luces exteriores encendidas durante la noche y no intentar atraparlo ni lastimarlo.
Pieroni también llevó tranquilidad respecto del comportamiento del animal: “El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse”.
En caso de un encuentro eventual, el especialista aconsejó: “Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr”. Asimismo, recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 22.421 y advirtió que cualquier agresión contra el ejemplar puede tener consecuencias legales.
Por último, se reiteró que ante cualquier nuevo avistamiento se debe dar aviso al 911, a Defensa Civil (103) o a la fundación. En ese marco, Pieroni remarcó: “Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario