Alerta por una falsa leche para bebé que se vendía en supermercados y contiene una toxina peligrosa

Tras analizar las muestras, los especialistas detectaron que los valores de la sustancia superaban en más de seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

El informe concluyó que la leche secuestrada no era apta para el consumo y representaba un grave peligro para la salud de los bebés, especialmente porque durante los primeros meses de vida su principal fuente de nutrición depende de este tipo de alimento, lo que los dejaría expuestos de manera constante a un riesgo toxicológico.

Los detalles que delataron a la falsa leche en polvo para bebés

Los errores en el envase

Los investigadores también encontraron diferencias entre los envases secuestrados y los originales. Entre las irregularidades detectadas figuraban cambios en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en el producto, además de errores ortográficos en el packaging.

En los recipientes aparecían las palabras "Adventencia", en lugar de "Advertencia", y "Oelico", en vez de "Oleico".

Otro de los errores en el envase

Fuentes policiales detallaron que los envases secuestrados poseían la identificación de Lote “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”.

Los envases poseían la identificación de Lote “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”

Cómo funcionaba el circuito delictivo

Como resultado de las tareas investigativas se pudo determinar el circuito delictivo, el cual también contemplaba varios inmuebles que eran utilizados para guardar la mercadería y organizar su posterior distribución.

Para avanzar sobre los presuntos responsables, el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Ponte Rodríguez, ordenó una serie de procedimientos en distintos domicilios. Los allanamientos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Durante los operativos, la Policía Federal identificó a cinco personas mayores de edad que estarían vinculadas con las maniobras: dos de nacionalidad argentina, dos ciudadanos chinos y una persona de nacionalidad paraguaya.

Además, se secuestraron más de 500 unidades de leche en polvo de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación que ahora será analizada para profundizar la investigación.

Los involucrados y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley 22.362, que regula la protección de marcas y designaciones.