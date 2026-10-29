Alerta por una falsa leche para bebé que se vendía en supermercados y contiene una toxina peligrosa
En un operativo de la Policía Federal se secuestraron 500 envases de leche falsificada de una conocida marca. Cómo identificar el lote denunciado.
Un reclamo realizado por varias familias luego de que sus hijos presentaran problemas de salud tras consumir una leche para bebés permitió incautar más de 500 unidades de un producto falso que se vendía en supermercados y contenía peligrosos niveles de una toxina. La Policía Federal realizó 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de provincia.
La investigación se inició luego de una denuncia efectuada por el representante legal de una reconocida empresa láctea ante las autoridades, después de que varias familias manifestaran su preocupación por los efectos adversos que habían sufrido sus hijos tras consumir leche en polvo de esa marca.
El producto se vendía en supermercados, comercios y plataformas digitales como si fuera original. Sin embargo, según los estudios realizados, no era apto para el consumo y representaba un grave peligro para la salud de los lactantes.
La leche en polvo para bebés era falsa
La investigación quedó a cargo de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Luego de los análisis ordenados por la fiscal Cecilia Incardona, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, se estableció que la leche en polvo denunciada era comercializada como Sancor Bebé Advance 1 pero se trataba de una falsificación.
El resultado de los análisis del SENASA
El informe pericial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), solicitado por la fiscalía, detectó que la falsa leche en polvo contenía niveles alarmantes de Aflatoxina M1, una toxina derivada de hongos con peligrosos efectos.
Tras analizar las muestras, los especialistas detectaron que los valores de la sustancia superaban en más de seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.
El informe concluyó que la leche secuestrada no era apta para el consumo y representaba un grave peligro para la salud de los bebés, especialmente porque durante los primeros meses de vida su principal fuente de nutrición depende de este tipo de alimento, lo que los dejaría expuestos de manera constante a un riesgo toxicológico.
Los detalles que delataron a la falsa leche en polvo para bebés
Los investigadores también encontraron diferencias entre los envases secuestrados y los originales. Entre las irregularidades detectadas figuraban cambios en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en el producto, además de errores ortográficos en el packaging.
En los recipientes aparecían las palabras "Adventencia", en lugar de "Advertencia", y "Oelico", en vez de "Oleico".
Fuentes policiales detallaron que los envases secuestrados poseían la identificación de Lote “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”.
Cómo funcionaba el circuito delictivo
Como resultado de las tareas investigativas se pudo determinar el circuito delictivo, el cual también contemplaba varios inmuebles que eran utilizados para guardar la mercadería y organizar su posterior distribución.
Para avanzar sobre los presuntos responsables, el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Ponte Rodríguez, ordenó una serie de procedimientos en distintos domicilios. Los allanamientos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.
Durante los operativos, la Policía Federal identificó a cinco personas mayores de edad que estarían vinculadas con las maniobras: dos de nacionalidad argentina, dos ciudadanos chinos y una persona de nacionalidad paraguaya.
Además, se secuestraron más de 500 unidades de leche en polvo de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación que ahora será analizada para profundizar la investigación.
Los involucrados y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley 22.362, que regula la protección de marcas y designaciones.
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