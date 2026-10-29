Autopista Buenos Aires-La Plata: la insólita justificación de un banquinero usando el celular al volante

El conductor, que tiene licencia radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela, insistió: "¡Pero vengo contestando un mensaje del laburo!".

Circular por la banquina está prohibido al igual que utilizar el teléfono celular mientras se conduce, por lo que ahora el hombre, pese al intento de justificar sus infracciones, deberá afrontar una multa superior a los $2,5 millones.