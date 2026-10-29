Autopista Buenos Aires-La Plata: la insólita justificación de un banquinero usando el celular al volante
La secuencia ocurrió en la autopista Buenos Aires-La Plata. Fue sancionado por agentes de la ANSV y todo quedó registrado en un video.
Un conductor de 47 años deberá afrontar una multa millonaria tras ser detectado mientras circulaba por la banquina y usaba el celular al volante en plena Autopista Buenos Aires-La Plata. Al momento de ser interrogado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dijo ser médico y dio una justificación insólita.
Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de los agentes de tránsito. En las imágenes se observa al vehículo Volkswagen Gol gris oscuro circulando por el carril derecho, cuando es interceptado por una de las motos del organismo, que realizaban controles sobre la autopista.
Luego de que el agente efectuara la señal sonora de aviso, el conductor se detuvo a los pocos metros. "Disculpá, lo que pasa es que soy médico y tengo que ir a laburar. Estoy apurado", lanzó antes de que el efectivo pudiera siquiera saludarlo y presentarse.
Acto seguido, le solicitaron la cédula y la licencia: "Tengo todo", aseguró el conductor mientras entregaba sus documentos. "Estoy yendo a laburar, por eso", continuó justificándose. Al ser consultado sobre cuál era la emergencia, respondió: "Tengo que ir a operar".
Ante esto, el agente le remarcó que, si tenía una intervención quirúrgica programada, tendría que haber salido con más tiempo de antelación para evitar inconvenientes de tránsito. "Hiciste banquina atrás, nos viste a nosotros e ingresaste. Nos pasaste a nosotros, volviste otra vez a la banquina y cuando me pongo al lado tuyo venís con el teléfono", le enumeró sobre la seguidilla de infracciones que había cometido.
El conductor, que tiene licencia radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela, insistió: "¡Pero vengo contestando un mensaje del laburo!".
Circular por la banquina está prohibido al igual que utilizar el teléfono celular mientras se conduce, por lo que ahora el hombre, pese al intento de justificar sus infracciones, deberá afrontar una multa superior a los $2,5 millones.
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