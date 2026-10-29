Santa Cruz: encontraron los cuerpos de los dos hermanos que habían sido arrastrados por la corriente de un río

El helicóptero que recorre el cause del río Gallegos y hoy divisó el cuerpo de un de los hermanitos arrastrados por la corriente de agua.

Durante los últimos días, las tareas se vieron condicionadas por la corriente, la escasa visibilidad bajo el agua y las características del fondo del río. Las tormentas y la presencia de rayos también obligaron a suspender temporalmente algunas inmersiones por razones de seguridad.

Habían salido campeones y soñaban con ser futbolistas: quiénes son los hermanitos que fueron arrastrados por la corriente

Leo Virreira, de 12 años, y su hermano José, de 10 habían conseguido un logro importante apenas dos semanas antes de desaparecer. Según contó su abuelo, Emilio Virreira, los dos habían salido campeones en sus respectivas categorías del Club Talleres, un resultado que les abrió la posibilidad de probarse en un equipo fuera de la provincia.

Los hermanos jugaban en el Club Talleres y obtuvieron campeonatos deportivos en sus categorías dos semanas antes del suceso. Foto: Club Talleres de Río Gallegos.

“Tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba”, recordó el hombre en declaraciones a medios locales. La familia intentaba reunir el dinero necesario para pagar el viaje, con la expectativa de que los chicos pudieran avanzar en su sueño de convertirse en futbolistas y llegar a debutar profesionalmente.

Para Leo y José, el Club Talleres de Río Gallegos no era solamente el lugar donde practicaban deporte. Su abuelo explicó que pasaban buena parte de sus días en la institución, que se había convertido en un espacio central de su rutina.

“En el club Talleres están más tiempo, es como la escuela”, expresó Virreira, quien también agradeció el acompañamiento que recibieron de la institución durante la búsqueda.