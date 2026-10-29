Santa Cruz: encontraron los cuerpos de los dos hermanos que habían sido arrastrados por la corriente de un río
Los chicos desaparecieron el domingo 25 de octubre mientras jugaban en el agua junto a otros dos adolescentes, que lograron salir.
La provincia de Santa Cruz está conmocionada luego de que las autoridades confirmaran este jueves el hallazgo din vida de José y Leo, los dos hermanos de 10 y 12 años que habían desaparecidos el domingo 25 de octubre en el río Gallegos.
En el marco del operativo de búsqueda desplegado en Palermo Aike y según la información obtenida por ADNSUR, se logró divisar desde el helicóptero uno de los cuerpos de los dos hermanitos que fueron arrastrados por la corriente de agua.
Horas más tarde, cerca de las 11 de la mañana, el gobierno de Santa Cruz confirmó el hallazgo del segundo cuerpo.
"El hallazgo se produjo en cercanías del puente, durante las tareas que los equipos de búsqueda desarrollan de manera ininterrumpida desde el inicio del operativo. La localización del cuerpo se suma al hallazgo del primero de los niños, divisado horas antes durante un sobrevuelo del helicóptero incorporado al dispositivo de búsqueda", precisaron a través de un comunicado.
La búsqueda había comenzado el domingo 25 de octubre, luego de que los dos hermanos fueran arrastrados por la corriente mientras se encontraban en el agua junto a otros dos adolescentes, en el sector conocido como La Toma, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos.
Durante los últimos días, las tareas se vieron condicionadas por la corriente, la escasa visibilidad bajo el agua y las características del fondo del río. Las tormentas y la presencia de rayos también obligaron a suspender temporalmente algunas inmersiones por razones de seguridad.
Habían salido campeones y soñaban con ser futbolistas: quiénes son los hermanitos que fueron arrastrados por la corriente
Leo Virreira, de 12 años, y su hermano José, de 10 habían conseguido un logro importante apenas dos semanas antes de desaparecer. Según contó su abuelo, Emilio Virreira, los dos habían salido campeones en sus respectivas categorías del Club Talleres, un resultado que les abrió la posibilidad de probarse en un equipo fuera de la provincia.
“Tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba”, recordó el hombre en declaraciones a medios locales. La familia intentaba reunir el dinero necesario para pagar el viaje, con la expectativa de que los chicos pudieran avanzar en su sueño de convertirse en futbolistas y llegar a debutar profesionalmente.
Para Leo y José, el Club Talleres de Río Gallegos no era solamente el lugar donde practicaban deporte. Su abuelo explicó que pasaban buena parte de sus días en la institución, que se había convertido en un espacio central de su rutina.
“En el club Talleres están más tiempo, es como la escuela”, expresó Virreira, quien también agradeció el acompañamiento que recibieron de la institución durante la búsqueda.
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