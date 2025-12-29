Alerta por vandalismo Banfield: buscan a un hombre que raya autos estacionados

raya coches banfield

Todo el episodio quedó grabado desde diferentes ángulos y luego fue difundido entre los vecinos y entregado a la policía. Al parecer, el individuo no se percató de la presencia de las cámaras.

Los propietarios de los autos afectados ya realizaron la denuncia correspondiente. Desde la Policía informaron que ya se encuentran analizando las imágenes de otras cámaras de seguridad de la zona para lograr identificar al sospechoso.