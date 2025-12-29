Alerta por vandalismo Banfield: buscan a un hombre que raya autos estacionados
Cámaras de seguridad grabaron al individuo rayando adrede dos vehículos. El sospechoso es intensamente buscado por la policía.
Un grave acto de vandalismo generó preocupación e indignación entre los vecinos de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, donde un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras rayaba de manera intencional al menos dos autos que se encontraban estacionados sobre la vereda. La Policía trabaja para lograr identificar al responsable.
El hecho ocurrió en una zona residencial y quedó registrado en dos videos grabados por cámaras de vigilancia privadas. En las imágenes se observa con claridad cómo el individuo se acerca a un primer vehículo, de color negro, y comienza a rayarlo sin ningún tipo de apuro. Luego, camina tranquilamente unos metros y repite la misma acción contra un segundo auto, un Peugeot, color azul oscuro.
De acuerdo a las imágenes, el hombre vestía una camisa blanca con patrones azules, una bermuda negra y zapatillas blancas. En sus manos llevaba un objeto con el cual realizó los rayones. Según se presume, sería una lija.
La modalidad de ataque fue indignante: el agresor no solo dibujó formas sobre el capó de ambos vehículos, sino que, no conforme, continuó marcando los laterales, recorriendo las puertas y llegando hasta la parte trasera.
Lo que más llamó la atención fue la tranquilidad con la que llevó a cabo semejantes actos de vandalismo. Tal como se puede ver en los videos, luego de provocar los daños a los autos, el hombre se retiró del lugar caminando relajadamente, sin correr ni mostrar señales de nerviosismo, como si nada hubiese ocurrido.
Todo el episodio quedó grabado desde diferentes ángulos y luego fue difundido entre los vecinos y entregado a la policía. Al parecer, el individuo no se percató de la presencia de las cámaras.
Los propietarios de los autos afectados ya realizaron la denuncia correspondiente. Desde la Policía informaron que ya se encuentran analizando las imágenes de otras cámaras de seguridad de la zona para lograr identificar al sospechoso.
