Atención conductores: en qué provincias hay multa por tomar mate en la ruta
Luego del trágico accidente registrado por un matrimonio que viajaba a la Costa Atlántica, se puso en debate si el accionar está permitido o no mientras se maneja.
El trágico accidente protagonizado por una pareja que viajaba rumbo a la Costa Atlántica volvió a encender la discusión sobre las conductas permitidas y prohibidas al manejar por rutas nacionales y provinciales. Según se informó, el siniestro ocurrió mientras el conductor tomaba mate, una costumbre muy arraigada en Argentina, pero que puede representar un riesgo al momento de conducir.
A partir de este hecho, surgieron nuevamente las dudas sobre qué dice la ley y qué sanciones pueden aplicarse en estos casos. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no menciona de manera explícita la prohibición de tomar mate mientras se conduce. Sin embargo, sí establece un principio clave que rige para todos los conductores.
Qué dice la Ley Nacional de Tránsito
El artículo correspondiente indica que, “en la vía pública” se debe “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito".
Este punto es fundamental, ya que no especifica si acciones como recibir el mate, cebarlo o tomarlo pueden ser consideradas maniobras que dificultan mantener el control total del vehículo.
Por ese motivo, aunque no exista una prohibición directa a nivel nacional, un conductor puede ser sancionado si el agente entiende que la conducta afecta la seguridad vial.
En qué provincias está prohibido tomar mate mientras se maneja
Pese a la ley nacional, algunas provincias avanzaron con normas locales a las que les corresponden multas y sanciones concretas:
En Mendoza, mediante el decreto 326/18 de la Ley 9024, tomar mate al volante está considerado una falta grave. Los conductores solo pueden retirar una de las dos manos del volante para realizar los cambios de marcha. En caso contrario, se aplica una sanción de hasta 1.000 unidades fijas. Con el valor de la UF previsto para 2026 de $500 cada una, la multa puede alcanzar los $500.000. La infracción puede detectarse incluso con cámaras de seguridad vial.
En Córdoba, la práctica se encuadra dentro de las sanciones por manejo inseguro. La norma incluye tanto fumar como tomar mate mientras se conduce. En este caso, la multa es de 20 unidades fijas, lo que representa actualmente alrededor de $33.920, según el valor vigente de la UF que es de $1696. También puede registrarse mediante cámaras y enviarse la notificación al domicilio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario