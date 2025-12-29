Atención conductores: en qué provincias hay multa por tomar mate en la ruta

En qué provincias está prohibido tomar mate mientras se maneja

yerba mate

Pese a la ley nacional, algunas provincias avanzaron con normas locales a las que les corresponden multas y sanciones concretas:

En Mendoza, mediante el decreto 326/18 de la Ley 9024, tomar mate al volante está considerado una falta grave. Los conductores solo pueden retirar una de las dos manos del volante para realizar los cambios de marcha. En caso contrario, se aplica una sanción de hasta 1.000 unidades fijas. Con el valor de la UF previsto para 2026 de $500 cada una, la multa puede alcanzar los $500.000. La infracción puede detectarse incluso con cámaras de seguridad vial.

En Córdoba, la práctica se encuadra dentro de las sanciones por manejo inseguro. La norma incluye tanto fumar como tomar mate mientras se conduce. En este caso, la multa es de 20 unidades fijas, lo que representa actualmente alrededor de $33.920, según el valor vigente de la UF que es de $1696. También puede registrarse mediante cámaras y enviarse la notificación al domicilio.