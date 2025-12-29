Se cayó Telecentro en el AMBA: el truco fácil y rápido para tener Internet

La solución consiste en cambiar manualmente la DNS en la computadora o el celular por los servidores de Google. Esto se logra siguiendo una serie de pasos muy sencillos.

Cabe aclarar que el procedimiento debe realizarse en cada uno de los dispositivos que se quiera utilizar y que, una vez que Telecentro solucione la falla en su servicio de Internet, los usuarios podrán revertir el cambio.

Cómo tener Internet en la computadora

En Windows

1. Ir al Panel de Control > Centro de redes y recursos compartidos

2. Hacer clic en Ethernet y luego en Propiedades

3. Dentro del listado, tildar "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y hacer clic en "Propiedades".

4. Ingresar DNS: para esto se debe hacer clic en "Usar las siguientes direcciones de servidor" y ahí debajo completar:

- Servidor DNS preferido: escribir "8.8.8.8"

. Servidor DNS alternativo: escribir "8.8.4.4"

Cómo tener Internet en el celular

En Android (Wi-Fi)

1. Ir a Ajustes > Red e Internet > Wi-Fi. Mantener pulsada la red actual.

2. Seleccionar "Modificar red" o "Opciones avanzadas".

3. Cambiar la configuración de IP a "Estático".

4. En DNS 1, escribir 8.8.8.8; en DNS 2, escribir 8.8.4.4. Guardar los cambios.

Gente, se cayó Telecentro.

Por lo que estoy viendo es solamente los DNS.

Si están en el celu o en la PC pueden poner manualmente los dns de #google: 8.8.8.8 y sale navegando.#telecentro #internet #dns pic.twitter.com/gUqugsGUH2 — Gus Kovax (@GusKovax) December 29, 2025