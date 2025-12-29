Se cayó Telecentro en el AMBA: el truco fácil y rápido para tener Internet
Usuarios reportaron una falla masiva del servicio y compartieron un método sencillo para poder seguir navegando.
El servicio de Telecentro reportó una falla masiva en su servicio de Internet que afecta a la Ciudad y el Gran Buenos Aires. En medio de las quejas de miles de usuarios reflejadas en redes sociales, difundieron un truco sencillo para tener conexión de forma momentánea y poder seguir navegando hasta tanto se restablezca con normalidad.
Las principales fallas comenzaron a detectarse minutos antes del mediodía de este lunes. En las redes sociales, los usuarios volvieron tendencia la palabra “Telecentro” informando la falta de servicio.
De acuerdo a las primeras informaciones reportadas por los propios usuarios, la caída afecta principalmente a Internet y la falla principal se encontraría en los servidores DNS de Telecentro y no en los equipos domésticos de los usuarios, por lo que muchos indicaron que el módem parece funcionar normalmente y sin embargo no tienen servicio.
Los usuarios, además, manifestaron que, pese a los rápidos reclamos, no tuvieron respuestas por parte de la empresa, incluyendo las comunicaciones a través del chat bot o la sucursal virtual. En ese sentido, desde la empresa no emitieron hasta el momento ningún comunicado explicando los motivos de la caída, por lo que crece la incertidumbre sobre cuándo se va a restablecer el servicio.
Se cayó Telecentro: cómo tener Internet temporalmente
Algunos usuarios más expertos en el tema comunicaron una solución temporal que permite navegar por Internet pese a la caída del servicio de Telecentro.
La solución consiste en cambiar manualmente la DNS en la computadora o el celular por los servidores de Google. Esto se logra siguiendo una serie de pasos muy sencillos.
Cabe aclarar que el procedimiento debe realizarse en cada uno de los dispositivos que se quiera utilizar y que, una vez que Telecentro solucione la falla en su servicio de Internet, los usuarios podrán revertir el cambio.
Cómo tener Internet en la computadora
En Windows
1. Ir al Panel de Control > Centro de redes y recursos compartidos
2. Hacer clic en Ethernet y luego en Propiedades
3. Dentro del listado, tildar "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y hacer clic en "Propiedades".
4. Ingresar DNS: para esto se debe hacer clic en "Usar las siguientes direcciones de servidor" y ahí debajo completar:
- Servidor DNS preferido: escribir "8.8.8.8"
. Servidor DNS alternativo: escribir "8.8.4.4"
Cómo tener Internet en el celular
En Android (Wi-Fi)
1. Ir a Ajustes > Red e Internet > Wi-Fi. Mantener pulsada la red actual.
2. Seleccionar "Modificar red" o "Opciones avanzadas".
3. Cambiar la configuración de IP a "Estático".
4. En DNS 1, escribir 8.8.8.8; en DNS 2, escribir 8.8.4.4. Guardar los cambios.
