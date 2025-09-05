Alertas por ola polar, tormentas y granizo en gran parte del país: las advertencias del SMN

Además, se esperan chaparrones de nieve o lluvia dispersos en toda la región patagónica, con mayor probabilidad en zonas costeras. En el sector cordillerano, el ingreso de aire más estable podría mejorar las condiciones hacia el fin de semana.

Cómo continuará el pronóstico de tiempo en Buenos Aires

El viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecerá con el día más frío de la semana, tocando una mínimas de entre 4 y 5 °C, lo que podría generar heladas débiles en áreas del Gran Buenos Aires.