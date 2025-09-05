Alertas por ola polar, tormentas y granizo en gran parte del país: las advertencias del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas intensas, granizo y vientos fuertes en varias provincias.
La segunda semana se septiembre se presentará inestable en gran parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por la llegada de un frente frío intenso, que traerá consigo tormentas severas, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y hasta nevadas.
Según el organismo, este fenómeno afectará a varias regiones del país, con un leve descenso de temperatura.
Tormentas intensas y frente frío: qué provincias están bajo alerta
El frente frío avanza desde la Patagonia hacia el norte, y ya genera nevadas dispersas en localidades como Ushuaia y Esquel. En paralelo, el aire húmedo y templado en las provincias centrales será desplazado por una masa de aire más fría y seca, lo que provocará tormentas intensas en el Litoral y el noreste argentino.
El SMN emitió alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Nieve en el sur del país
En la Patagonia, el ingreso del aire frío se intensifica con vientos del sur que podrían superar los 80 km/h en ráfagas. Las zonas más afectadas serán el norte de la región y el sur de Santa Cruz. También rige una alerta por vientos fuertes en La Pampa y el oeste y sur de Buenos Aires.
Además, se esperan chaparrones de nieve o lluvia dispersos en toda la región patagónica, con mayor probabilidad en zonas costeras. En el sector cordillerano, el ingreso de aire más estable podría mejorar las condiciones hacia el fin de semana.
Cómo continuará el pronóstico de tiempo en Buenos Aires
El viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecerá con el día más frío de la semana, tocando una mínimas de entre 4 y 5 °C, lo que podría generar heladas débiles en áreas del Gran Buenos Aires.
