Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cuánto bajan las temperaturas según el informe del SMN

Para el AMBA, el organismo prevé para este jueves una jornada con cielo algo nublado durante el día y noche, y parcialmente nublado en la tarde; junto a temperaturas de entre 3 grados de mínima y 11 de máxima.

Alerta por frío extremo: recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones que brinda el SMN para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.