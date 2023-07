El último audio del joven que se quitó la vida tras golpear al árbitro: "No puedo más"

Y se lamentó: "No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo, hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde, un cagón, uno que no enfrenta nada".

"Me cansé, no doy más, discúlpenme por favor. Se que no es el temita este. No sufran", manifestó el futbolista, notablemente compungido.

audio jugador amateur

AUDIO: Así fue la extorsión del árbitro a Alexander Williams Tapón

La familia del futbolista amateur Alexander Williams Tapón denunció que el árbitro agredido, Ariel Paniagua, le pidió plata para no realizar la denuncia.

“Si, le pidió 300 mil pesos para no hacerle la denuncia. Fue a través de un llamado desde un número privado”, aseguró Agustina, la mujer de Alexander Williams Tapón, al ser consultada por esta versión.

audio arbitro extorsion

Con el correr de las horas fue difundido un audio en el que consta, de boca de Paniagua, que pretendía que su agresor le pagara el dinero que él no había podido cobrar tras el ataque sufrido en la cancha. "No, Maxi, la mejor con vos, te agradezco por tu preocupación. Entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores pero jamás le falté el respeto así de querer ir a pegarle", le dijo el árbitro a su interlocutor.

"Me pudo haber matado, esa es la piola. Todo el mundo que ve el video y te muestro los mensajes que me llegan: todos me dicen 'hacele la denuncia, lo arruinan'. Yo no quiero eso, ¿me entendés? Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau. Que se termine todo esto, porque también me estoy rompiendo la cabeza con todo esto", agregó.

chapita suicidio chapa banner

Paniagua se refirió de manera explícita a su motivación económica para pedirle los supuestos $300.000 que denunció la viuda de Alexander Williams Tapón.

"Tengo unas cuentas que pagar, no las pude pagar por eso, por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno y al final salió todo mal. Pero bueno, no es culpa tuya, no es culpa el equipo, es culpa de él. Así que ni bien te conteste... Yo le doy hasta la tarde a que se comunique conmigo. Sino a la tarde - noche ya voy a tener que ir a hacer la denuncia. Me está apurando el abogado", sentenció.