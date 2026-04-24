Cambió el pronóstico y se vienen lluvias plomizas con frío que bajará la temperatura a menos de 10 grados

Cuándo llega el frío por debajo de los 10 grados

Tras el paso del sistema frontal y las precipitaciones del fin de semana, el frío polar se instalará con crudeza al iniciar la semana laboral. Para el lunes 27 y el martes 28 de abril, los termómetros marcarán un piso térmico de apenas 8 grados, exigiendo a los porteños sacar los abrigos más pesados del armario.

Las máximas, por su parte, oscilarán entre los 16 y 18 grados, con vientos fríos que seguirán soplando con intensidad. Recién a partir del miércoles 29 se espera un muy leve repunte de la temperatura que volverá a acercarse a los 20 grados, devolviéndole el aspecto típicamente otoñal a la Ciudad.