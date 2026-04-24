Cambió el pronóstico y se vienen lluvias plomizas con frío que bajará la temperatura a menos de 10 grados
El pronóstico del tiempo anticipa un brusco cambio de tiempo. Llegarán fuertes lluvias acompañada de vientos y un marcado descenso térmico en Buenos Aires.
Tras varias jornadas de un clima sumamente agradable y soleado en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un drástico cambio de escenario para los próximos días. El fin de semana se verá interrumpido por la llegada de intensas lluvias plomiza que desplomará las marcas térmicas notablemente en toda la región.
A qué hora llega la lluvia plomiza a la Ciudad
De acuerdo a los datos del pronóstico del tiempo, el cielo sin lluvias se mantendrá durante la jornada del viernes 24 de abril, con un cielo completamente despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados por la tarde. Sin embargo, la inestabilidad comenzará a asomarse de manera paulatina el sábado 25, jornada en la que se prevén precipitaciones aisladas con un 30% de probabilidades, aunque el termómetro aún resistirá en los 23 grados.
El escenario más adverso y complejo se presentará el domingo 26 de abril. Las condiciones desmejorarán rápidamente a lo largo del día, dando lugar a precipitaciones constantes y fuertes ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar velocidades alarmantes de hasta 70 km/h. Este violento frente hará que la temperatura sufra un fuerte revés, sin lograr superar los 16 grados de máxima.
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Cuándo llega el frío por debajo de los 10 grados
Tras el paso del sistema frontal y las precipitaciones del fin de semana, el frío polar se instalará con crudeza al iniciar la semana laboral. Para el lunes 27 y el martes 28 de abril, los termómetros marcarán un piso térmico de apenas 8 grados, exigiendo a los porteños sacar los abrigos más pesados del armario.
Las máximas, por su parte, oscilarán entre los 16 y 18 grados, con vientos fríos que seguirán soplando con intensidad. Recién a partir del miércoles 29 se espera un muy leve repunte de la temperatura que volverá a acercarse a los 20 grados, devolviéndole el aspecto típicamente otoñal a la Ciudad.
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