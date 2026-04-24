Mendoza: murió el bebé que había sido internado con lesiones cerebrales
El niño, que permanecía en estado crítico, no sobrevivió a las lesiones. El padrastro fue detenido e imputado por homicidio.
Mateo, el bebé que se encontraba en grave estado en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti en Mendoza tras sufrir una brutal golpiza por parte de su padrastro, falleció este viernes después de varios días de agonía.
Las pericias realizadas indicaron que las lesiones del menor eran compatibles con agresiones, lo que llevó a la detención de su padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane, quien fue imputado en las últimas horas por el delito de homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa. Sin embargo, con el deceso del niño, la carátula del caso se modificará.
Durante su internación, se reveló que el pequeño vivía con su madre y su pareja, y que ya había sido atendido en el hospital en ocasiones anteriores, también por lesiones.
Las lesiones que presentaba el pequeño eran compatibles con el "síndrome de zamarreo", un tipo severo de maltrato infantil que ocurre cuando un bebé o niño es sacudido de manera violenta y repetida. Este movimiento provoca que el cerebro, aún inmaduro y con músculos del cuello débiles, choque contra las paredes del cráneo.
En tanto, según informó TN, la familia del papá biológico está preocupada por el hermano mellizo de la víctima. El nene podría quedar bajo la guarda pública porque aún no concluyeron los trámites y controles para que permanezca bajo el cuidado de su papá.
Ahora, los familiares piden que se acelere el expediente para que el menor no sea institucionalizado y pueda estar con su familia.
El caso que conmovió a Mendoza
El niño había sido ingresado el pasado 10 de abril a la guardia de urgencia del hospital, donde los médicos detectaron traumatismos, compromiso neurológico y signos de agresiones reiteradas. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a las autoridades.
El padrastro estaba cuidando al nene y a su hermano mellizo y, durante ese periodo, presuntamente agarró a la víctima por el tórax y lo sacudió de manera violenta, lo que le provocó las lesiones cerebrales.
Tras conocerse el hecho, la Justicia provincial impuso una restricción de acercamiento a la madre y su pareja, con quienes convivían los nenes, pero ahora las pericias señalan al padrastro como el principal sospechoso.
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