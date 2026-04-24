Mendoza: murió el bebé que había sido internado con lesiones cerebrales

En tanto, según informó TN, la familia del papá biológico está preocupada por el hermano mellizo de la víctima. El nene podría quedar bajo la guarda pública porque aún no concluyeron los trámites y controles para que permanezca bajo el cuidado de su papá.

Ahora, los familiares piden que se acelere el expediente para que el menor no sea institucionalizado y pueda estar con su familia.

El caso que conmovió a Mendoza

El niño había sido ingresado el pasado 10 de abril a la guardia de urgencia del hospital, donde los médicos detectaron traumatismos, compromiso neurológico y signos de agresiones reiteradas. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a las autoridades.

El padrastro estaba cuidando al nene y a su hermano mellizo y, durante ese periodo, presuntamente agarró a la víctima por el tórax y lo sacudió de manera violenta, lo que le provocó las lesiones cerebrales.

Tras conocerse el hecho, la Justicia provincial impuso una restricción de acercamiento a la madre y su pareja, con quienes convivían los nenes, pero ahora las pericias señalan al padrastro como el principal sospechoso.