Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 17 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó los detalles del tiempo para el arranque del fin de semana. ¿Se vienen las lluvias al AMBA?
Llega el sábado y todos hacen sus planes de fin de semana, pero conocer la previsión del clima es fundamental para saber adónde ir y cómo vestirse. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó el detalle de lo que será una jornada con cielo parcialmente nublado, marcada por la inestabilidad en las últimas horas.
El organismo señaló que, hacia la noche, se esperan tormentas aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora provenientes del sur. De hecho, el viento soplará desde el norte durante todo el día y, al caer del día, cambiará su dirección abruptamente.
En tanto, el termómetro de este 17 de enero oscilará entre los 22° y los 34°, siendo el último día sumamente caluroso, al menos, hasta el próximo jueves.
Pronóstico extendido para el AMBA
El domingo 18 de enero llega el alivio para porteños y bonaerenses: la temperatura máxima apenas tocará los 27°, pudiendo ser la mínima 18°. Si bien durante la madrugada podría haber chaparrones con fuertes ráfagas desde el Sur, el clima irá mejorando con el correr de las horas.
Para el lunes, la máxima es aún más baja. Se espera que el termómetro de inicio de semana oscile entre los 15° y 24°, lo que anticipa la necesidad de un abrigo, al menos, durante las primeras horas de la mañana. El cielo se mantendrá algo nublado y el viento provendrá desde el Este.
