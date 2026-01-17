Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 18 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cierre de fin de semana con alivio para los habitantes del AMBA. Enterate todos los detalles.
Finalmente, llega el alivio al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras algunas jornadas de intenso calor y temperaturas sofocantes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un domingo agradable, aunque ventoso, con un termómetro que oscilará entre los 18° y 27°.
Si bien en la madrugada podría haber tormentas aisladas, con el correr del día las condiciones climáticas mejorarán. Sin embargo, durante la mañana fuertes ráfagas soplarán desde el Sudeste, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora.
En tanto, hacia la tarde/noche también habrá ráfagas, pero de menor intensidad, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado, abriendo paso a un lunes aún más fresco.
Pronóstico extendido para el AMBA: ¿cómo iniciará la próxima semana?
Las temperaturas del lunes no parecen corresponder a enero: el termómetro de inicio de semana oscilará entre los 16° y 24°, en lo que será una jornada fresca, soleada y con viento soplando desde el Este.
En tanto, el martes se espera un aumento en las térmicas: la mínima rondará los 23°, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°. El cielo estará algo nublado y el viento comenzará a soplar desde el Norte, anticipando el regreso del calor a partir del miércoles.
Alerta naranja por fuertes tormentas para 6 provincias este domingo
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Catamarca.
En relación a estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 14 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario