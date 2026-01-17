Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 18 de enero

obelisco

Alerta naranja por fuertes tormentas para 6 provincias este domingo

La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Catamarca.

En relación a estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.

Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 14 provincias más

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

image