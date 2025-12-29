Allanaron el Banco Central por una causa contra Elías Piccirillo

Elías Piccirillo sigue preso

Jesica Cirio Elías Piccirillo

Piccirillo, exmarido de la modelo y conductora Jesica Cirio, cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en Banfield. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico le concedieron la morigeración de la preventiva que le había dictado Casanello en abril pasado por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

La causa se originó en una acusación de haberle plantado una bolsa con cocaína y una pistola 9 milímetros a un acreedor. La causa también alcanza al comisario de la Policía de la Ciudad, Iván Carlos Helguero, y al ex efectivo de la Policía Federal, Carlos Sebastián Smith.

El operativo en cuestión ocurrió en enero, pero la preparación comenzó semanas antes. El dictamen sostiene que Piccirillo pagó en tres partes un total de 51.000 dólares para llevar adelante la maniobra. El objetivo era incriminar a Francisco José Hauque y a su pareja Anahí Marisol Aquino Laprida, quienes finalmente fueron detenidos en el marco de un falso operativo policial que tuvo lugar en la madrugada del 18 de enero.

Hauque y su pareja estuvieron presos tres semanas. En sus indagatorias sostuvieron que Piccirillo podría haberle “plantado” el arma y la cocaína para evadir la millonaria deuda.

El 10 de febrero pasado, la jueza Capuchetti, luego de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, dictó el sobreseimiento de Hauque y Aquino Laprida y ordenó extraer testimonios para que se investiguen las circunstancias detrás del "operativo ilegal".

El fiscal federal Franco Picardi aseguró, al momento de solicitarle al juez el procesamiento y la prisión preventiva de Piccirillo y los policías, que "se encuentra probado que Piccirillo, Smith y Helguero, estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal objeto de la presente (investigación), tanto en la gestación como en su desarrollo y culminación. En lo que respecta a la preparación del operativo, Piccirrillo contactó a Smith, con quien tenía una relación previa, para que utilizara sus “contactos” con policías con miras a materializar el procedimiento ilegal. Smith se contactó con Helguero, quien había sido compañero de promoción en la Policía Federal Argentina y se encontraba a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Helguero, aceptó la propuesta y puso a disposición del plan ilegal a distintos agentes policiales de la división a su cargo".