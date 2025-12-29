Allanaron el Banco Central por una causa contra Elías Piccirillo
El procedimiento se ordenó en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de compra y venta de dólares atribuidas al exmarido de Jésica Cirio.
La Justicia allanó este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y seis domicilios de exintegrantes del directorio en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de compra y venta de dólares atribuidas a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Sebastián Casanello. Piccirillo se encuentra detenido con prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield por plantarle un arma y drogas a Francisco Hauque, a quien le debía cerca de seis millones de dólares.
El operativo en el Banco Central se llevó a cabo en el marco de una causa caratulada como “averiguación de delito”, que tiene acusado a Piccirillo por presuntas sospechas de maniobras de compra de dólares y venta de las divisas norteamericanas a un precio mucho más alto, lo que se conoce como “rulo” financiero. Las operaciones irregulares habrían ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.
Los procedimientos no solo se realizaron en la sede de la calle Reconquista al 200 sino también en distintos domicilios en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.
En ese marco, la división de Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad procedió por orden judicial al secuestro de teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital. Además, decomisaron documentación específica para la investigación y dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los objetivos.
Elías Piccirillo sigue preso
Piccirillo, exmarido de la modelo y conductora Jesica Cirio, cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en Banfield. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico le concedieron la morigeración de la preventiva que le había dictado Casanello en abril pasado por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.
La causa se originó en una acusación de haberle plantado una bolsa con cocaína y una pistola 9 milímetros a un acreedor. La causa también alcanza al comisario de la Policía de la Ciudad, Iván Carlos Helguero, y al ex efectivo de la Policía Federal, Carlos Sebastián Smith.
El operativo en cuestión ocurrió en enero, pero la preparación comenzó semanas antes. El dictamen sostiene que Piccirillo pagó en tres partes un total de 51.000 dólares para llevar adelante la maniobra. El objetivo era incriminar a Francisco José Hauque y a su pareja Anahí Marisol Aquino Laprida, quienes finalmente fueron detenidos en el marco de un falso operativo policial que tuvo lugar en la madrugada del 18 de enero.
Hauque y su pareja estuvieron presos tres semanas. En sus indagatorias sostuvieron que Piccirillo podría haberle “plantado” el arma y la cocaína para evadir la millonaria deuda.
El 10 de febrero pasado, la jueza Capuchetti, luego de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, dictó el sobreseimiento de Hauque y Aquino Laprida y ordenó extraer testimonios para que se investiguen las circunstancias detrás del "operativo ilegal".
El fiscal federal Franco Picardi aseguró, al momento de solicitarle al juez el procesamiento y la prisión preventiva de Piccirillo y los policías, que "se encuentra probado que Piccirillo, Smith y Helguero, estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal objeto de la presente (investigación), tanto en la gestación como en su desarrollo y culminación. En lo que respecta a la preparación del operativo, Piccirrillo contactó a Smith, con quien tenía una relación previa, para que utilizara sus “contactos” con policías con miras a materializar el procedimiento ilegal. Smith se contactó con Helguero, quien había sido compañero de promoción en la Policía Federal Argentina y se encontraba a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Helguero, aceptó la propuesta y puso a disposición del plan ilegal a distintos agentes policiales de la división a su cargo".
