La agenda de la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos
El equipo de Lionel Scaloni ya se entrena en Miami de cara a los amistosos del viernes ante Venezuela y del lunes frente a Puerto Rico. Los detalles.
La Selección Argentina ya está en Estados Unidos para disputar los dos amistosos de octubre, los últimos del año antes del cierre del calendario FIFA. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela el viernes 10 en Miami y a Puerto Rico el lunes 13 en Chicago, ambos desde las 21.00 (hora argentina).
Los primeros futbolistas en llegar fueron Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Marcos Senesi, provenientes de Europa. En las próximas horas se sumarán el resto de los convocados para completar el plantel.
Agenda de entrenamientos de la Selección Argentina
Lunes 6 de octubre
-
18.00: Entrenamiento (cerrado al público).
Martes 7 de octubre
-
17.30: Entrenamiento (a confirmar acceso de prensa).
Miércoles 8 de octubre
17.30: Entrenamiento (cerrado).
Todas las prácticas se realizarán en el complejo de Inter Miami, aunque los horarios podrían modificarse por cuestiones climáticas.
Las sorpresas de la lista de Lionel Scaloni
El entrenador sorprendió con una convocatoria que mezcla figuras consagradas y nuevas caras. Entre las novedades aparecen el arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras). También destacan los regresos de Enzo Fernández, ausente en la última doble fecha de Eliminatorias por suspensión, y de Marcos Senesi, quien volvió a ser citado ante la baja de varios defensores: Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth.
El delantero José Manuel López repitió convocatoria tras su gran nivel en Palmeiras por la Copa Libertadores, mientras que Exequiel Palacios y Paulo Dybala quedaron fuera por lesión. Thiago Almada, en tanto, fue desafectado a último momento.
Cinco representantes del fútbol local
Scaloni llamó a cinco jugadores del torneo argentino: Facundo Cambeses (Racing), Lautaro Rivero (River), Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes, estos tres últimos campeones del mundo en Qatar 2022. Con Messi a la cabeza, la Scaloneta busca cerrar el año con dos victorias y seguir afianzando su estructura de cara a los desafíos de 2026.
