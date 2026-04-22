Allanaron la casa de un adolescente de 16 años que llevó un arma a su escuela en Balvanera
El padre de otro estudiante de esa escuela denunció el episodio cuando vio las fotos en un grupo de Whatsapp. Imputaron al joven y allanaron su domicilio.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar esta semana a un adolescente de 16 años que llevó un arma de fuego a una escuela de Balvanera y se sacó una foto con sus compañeros. El menor quedó imputado y la Policía allanó su domicilio.
El fiscal Mauro Tereszko, de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, ordenó el allanamiento de un domicilio en Balvanera en conexión con la foto que fue publicada en un chat de Whatsapp de estudiantes de la Escuela de Comercio N°5 “José de San Martín”, a la que asiste el joven.
El caso está en manos de la jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, informó el sitio TN, quien autorizó el operativo para este miércoles por la madrugada.
Además del personal de la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad intervinieron en el operativo integrnates del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).
Los oficiales secuestraron el teléfono celular y la computadora personal del adolescente, además de un disco rígido y otros elementos que podría aportar pruebas a la causa.
Por el momento el adolescente de 16 años, que cursa el tercer año de secundaria, quedó imputado por los delitos de "intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego", que puede tener una pena de máxima de siete años de prisión.
Con el paso de las horas salió a la luz un detalle sobre el adolescente: llegó a estar investigado por robo en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad.
Cómo salió a la luz el caso de Balvanera
En la misma semana en la que se radicaron al menos cuatro denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas y colegios de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Balvanera salió a la luz cuando un padre de la Escuela de Comercio N°5 “José de San Martín” vio la foto en el grupo de Whatsapp de la clase de su hijo.
La foto en cuestión tenía un epígrafe, "La chispa está en 3ro 1ra", en referencia a los tres varones de la división del tercer año que aparecían frente al espejo del baño del colegio posando con un celular y el arma que blandía uno de ellos.
Uno de los jóvenes compartió la foto en el grupo de Whatsapp del curso, como si la imagen fuese de lo más casual, y al verla el padre de otro estudiante la reportó a las autoridades.
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