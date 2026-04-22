Allanaron la casa de un adolescente de 16 años que llevó un arma a su escuela en Balvanera

Por el momento el adolescente de 16 años, que cursa el tercer año de secundaria, quedó imputado por los delitos de "intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego", que puede tener una pena de máxima de siete años de prisión.

Con el paso de las horas salió a la luz un detalle sobre el adolescente: llegó a estar investigado por robo en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad.

Cómo salió a la luz el caso de Balvanera

En la misma semana en la que se radicaron al menos cuatro denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas y colegios de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Balvanera salió a la luz cuando un padre de la Escuela de Comercio N°5 “José de San Martín” vio la foto en el grupo de Whatsapp de la clase de su hijo.

La foto en cuestión tenía un epígrafe, "La chispa está en 3ro 1ra", en referencia a los tres varones de la división del tercer año que aparecían frente al espejo del baño del colegio posando con un celular y el arma que blandía uno de ellos.

Uno de los jóvenes compartió la foto en el grupo de Whatsapp del curso, como si la imagen fuese de lo más casual, y al verla el padre de otro estudiante la reportó a las autoridades.