La Bancaria confirmó un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril: el motivo
La Bancaria anunció una medida de fuerza que afectará la atención presencial al inicio de la semana. Te contamos por qué se tomó la decisión.
La Asociación Bancaria ha ratificado una medida de fuerza que paralizará las actividades en las regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la jornada del próximo lunes. El conflicto escala ante las denuncias del gremio sobre despidos y un clima de hostilidad laboral.
La medida de fuerza responde a dos ejes principales que han tensado la relación entre el sindicato y la autoridad monetaria: el gremio denuncia cesantías dentro de la entidad, al mismo tiempo que los trabajadores habrían reportado "amenazas e intimidaciones" constantes.
La huelga no será solo administrativa, sino que afectará un punto crítico de la economía nacional: los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. Esto implica consecuencias directas para el sistema: no habrá atención ni trámites oficiales en las sedes afectadas.
Se detendrá el traslado de caudales y el abastecimiento de billetes, lo que podría comprometer la disponibilidad de efectivo en aquellas entidades que dependen de estos tesoros para su operatoria diaria.
El tuit de Sergio Palazzo
El secretario general de la Asociación Bancaria detalló: "El lunes 27/4 paro en todos los tesores regionales del interior del país del BCRA. Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario