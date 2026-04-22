La Bancaria confirmó un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril: el motivo

El tuit de Sergio Palazzo

El secretario general de la Asociación Bancaria detalló: "El lunes 27/4 paro en todos los tesores regionales del interior del país del BCRA. Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre".